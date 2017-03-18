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3 YILDIR KAYIPTI BÖYLE BULUNDU

3 yıldır kayıptı böyle bulundu

3 yıldır kayıp olan ünlü nükleer fizikçi bu halde bulundu.

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Kazakistan’ın Almatı kentinde sokakta yattığı fark edilen evsizin aslında Rusya’nın Novosibirsk kentinde yaşan nükleer fizikçi Yuri Obraztsov olduğu ortaya çıktı. Fizikçi, bilinmeyen kişilerce kaçırıldıktan sonra kölelik yaptırılmış, ardından da kaçmış.

EVE DÖNEMEMİŞ

Almatı'da kötü hava koşulları hakim olduğu sırada bir alışveriş merkezi önündeki bankta uzun süre oturan üstü başı kirli ve yırtık bir kişi, alışveriş merkezi çalışanlarının dikkatini çekti. Çalışanların sorularını yanıtlayan evsiz Yuri Obraztsov, yıllarca köle olarak yaşadığını, kaçtığını ancak parası ve kimlik belgeleri olmadığı için eve dönemediğini söyledi.

3 YILDIR ARANIYOR

Sputnik'de yer alan habere göre, bazı gönüllülerin sosyal medya üzerinden yakınlarını aramaya başlaması ve Novosibirskli özel arama görevlileriyle irtibat kurmasının ardından, Obraztsov'un Lazer Fiziği Enstitüsü'nde nükleer fizikçi olarak çalıştığı ve 3 yıl önce federal arananlar listesine alındığı ortaya çıktı.

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