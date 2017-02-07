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30 İLDE BÜYÜK OPERASYON: 102 GÖZALTI KARARI

30 İLDE BÜYÜK OPERASYON: 102 GÖZALTI KARARI

Konya merkezli 30 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütte aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi.

Konya merkezli 30 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA
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