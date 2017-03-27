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30 MİLYON SOLUCANLA GÜBRE ÜRETİYOR !

30 milyon solucanla gübre üretiyor !

Ankara'da sağlık memuru olan bir çalışan 30 milyon solucanı ile gübre üretiyor.

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Ankara'da bir hastanede sağlık memuru olarak çalışan Cihat Uluhan, Hollanda'dan patates örneklerinin gelmesi ile solucan gübresi üretimine başladı. Uluhan, 400 bin solucanla işe başladıklarını, şu anda 30 milyon solucanı olduğunu belirtti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Fevziye Mahallesi'nde sağlık memuru olarak çalışan 32 yaşındaki Cihat Uluhan, solucan gübresi üretimine nasıl başladığını İHA muhabirine şöyle anlattı:

"Arkadaşımın eniştesi Hollanda'da bir cips fabrikasında çalışıyor. Oradan bize yaklaşık olarak 5-6 kilo civarında patates örnekleri geldi. Bunların nasıl olduğunu sorduğumuzda bize kırmızı solucanın yaptığı gübre ile ürettiklerini söylediler. Biz de Türkiye'de yapabilir miyiz bunun araştırmasını yaptık ve yapabileceğimizi belirttiler."

30 milyon solucanla gübre üretiyor !

Solucan gübresi üretimine 400 bin solucanla başladıklarını belirten Uluhan, "İlk başta bu işe 400 bin solucanla başladık. Şu an elimizde Ankara ve Denizli olmak üzere 30 milyona yakın solucan var. Yaklaşık 6 milyon solucanı ulaşımı daha rahat olduğu için Ankara'da bulunduruyoruz" ifadesini kullandı.

Bir hastanede sağlık memuru olarak görev yapan Uluhan bu işe girmekteki amacını ise şöyle anlattı: "10 yıl öncesi ve sonrası arasında Türkiye'de hastalık sayısı artış gösterdi. Kanser hastaları çoğaldı. Bunu İsrail ve Amerika yaklaşık 50-60 yıldır yapıyor. Araştırmalarımıza dayanarak Türkiye'de yüzde 3- yüzde 4 kanser vakalarının olduğunu gördük. Solucan gübresinin asıl amacı toprakları tedavi ederek, topraklardan hormonu ve kanseri etkileyen maddeleri kaldırmak. Yaklaşık 3 yıl toprağı tedavi ediyor. Aynı anda da toprağın organik olmasını sağlıyor. O yüzden de eve giren ürünler organik halde oluyor. Hem sağlık, hem de ülkenin gelişmişliği açısından bu işi yapmaya başladık."

Uluhan, satışlarının her yıla oranla daha da artış gösterdiği belirterek, "Yıllık ortalama 250 ton gübre üretimi yapıyoruz. Solucanlarımız her üç ayda bir ikiye katladığı için yıllık artış gösteriyor. Şu anda daha çok organik tarımla uğraşanlar solucan gübresini alıyor. Ayrıca tarımla uğraşanlara da numune gübre vererek, yerinde uygulamalarla gösteriyoruz" diye konuştu.

Solucanları aynı zamanda yanmış inek gübresi ile de hazırladıklarını, mamalarla beslediklerini de ifade eden Uluhan, bunun içine mısır silajı, yumurta kabuğu, çay posası ve evsel atıklarla karıştırılıp bir gün boyunca beklettikten sonra solucanlara verildiğini açıkladı.

30 milyon solucanla gübre üretiyor !

İHA
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