30 saniye için 500 bin TL teklif ettiler

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile dünyaevine giren İmane Elbani'ye sürpriz teklif.

Orta Asya'dan sonra Kuzey Afrika ülkelerinden Fas'a da açılan ünlü bir giyim markasının, Faslı güzeli hem Türkiye'de hem de kendi ülkesinde reklam yüzü yapmak istediği konuşuluyor.

Kısa bir süre önce Maldivler'deki balayını noktalayan çiftten Elbani, gelen teklifi kabul ederse mart ayında kamera karşısına geçecek.

30 SANİYE İÇİN 500 BİN TL ALACAK

Markanın reklam yüzü olması istenen Faslı güzele, yapılacak teklif de ortaya çıktı. Elbani'nin, teklife 'evet' demesi halinde yaklaşık 30 saniyelik reklam filmi için 500 bin TL alacağı söyleniyor.

Murat Yıldırım'ın gelecek olan bu teklife karşı nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu oldu.