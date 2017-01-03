30 yıllık hayal gerçek oldu !

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Ulus Dağı'nın eteklerinden çıkan ve yatırım yapılmaması nedeniyle yıllarca bölgedeki baraja akarak adeta heba olan yaklaşık 100 derecelik sıcak suyla ısınan konut sayısı bin 500'e ulaşırken, 2017'de bu rakamın 2 bin 500 olması hedefleniyor.

BÖLGENİN 30 YILLIK HAYALİ GERÇEK OLDU

Sındırgı Belediyesinin 2008'te 25 yıllığına "yap-işlet-devret" modeliyle hayata geçirdiği projeyi yürüten firmanın genel müdürü Arif Uslu, bölgenin yaklaşık 30 yıllık hayalinin gerçek olduğunu söyledi.

YILLARCA BOŞA AKTI

Projeyle, Ulus Dağı'nın eteklerindeki Hisaralan Bölgesi'nde çıkan sıcak suyun ilçeye getirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Uslu, 100 derecenin üzerinde sıcaklığa sahip suyun projeden önce yıllarca Çaygören Barajı'na aktığını, değerlendirilemediğini anlattı.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN JEOTERMAL BORU HATTI

Hisaralan'dan Sındırgı'ya Türkiye'nin en uzun jeotermal boru hattını döşediklerini dile getiren Arif Uslu, şöyle konuştu:

"İlk başta proje kapsamında 2 bin 250 konutun ısıtılması planlandı. Sonradan hedef, 4 bin 500 konuta yükseltildi. Yaklaşık 23 kilometrelik isale hattıyla suyu ilçe merkezine getirdik. Bunu 10 milyon dolarlık maliyetle gerçekleştirdik. 106 derecelik sıcak suyu ilçe merkezine 102 dereceyle alabiliyoruz. Sadece birkaç derecelik kayıpla getirdik. Bu suyu, ısınma amaçlı 2014'ün Kasım ayından itibaren konutlara vermeye başladık."

"DOĞALGAZA, PETROLE BAĞIMLI OLMADAN ÇOK UCUZA ISINIYORLAR"

Uslu, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın da destekleriyle ilçedeki kamu binaları ile konutların bu suyla ısıtıldığını belirterek, "2015'te 800 konut ısıtılırken, 2016 sonu itibarıyla rakam bin 500'e ulaştı. Sisteme dahil olan konutlara 24 saat sıcak su veriyoruz. Doğalgaza, petrole bağımlı olmadan çok ucuza ısınıyorlar. 2017 sonunda ise 2 bin 500 konutu projeye dahil etmeyi hedefliyoruz." dedi.

HAVA KİRLİLİĞİNDE AZALMA FARK EDİLDİ

Jeotermal kaynağın ucuz ve temiz olmasının Sındırgı'ya hem ekonomi hem de çevre açısından büyük fayda sağladığını vurgulayan Arif Uslu, ilçe merkezinde hava kirliliğindeki azalmanın fark edilmeye başlandığını söyledi.

SERACILIK DA ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL OLABİLİR

İlçede seracılığın gelişmesinin de sıcak suya bağlı olduğuna dikkati çeken Uslu, "Bölgede seracılık çok gelişmiş durumda. Sıcak suyun verilmesiyle hem maliyetleri düşecek hem de üretimleri artacak. İlçe sıcak suyun avantajıyla seracılık da önemli bir potansiyel olabilir." diye konuştu.