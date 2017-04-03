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312 METRELİK DEV OKYANUSTA KAYBOLDU

312 metrelik dev okyanusta kayboldu

Brezilya'dan denize açılan 312 metrelik yük gemisi battığı tahmin ediliyor.

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Brezilya'dan denize açılan gemiyi arayan ekipler su üstündeki yakıt izlerinin yanında enkaz parçaları ve boş cankurtaran sandalları bulabildi. Mürettebattan yalnızca ikisi kurtuldu...

Atlas Okyanusu'nun güneyinde 312 metrelik bir yük gemisi kayboldu. Brezilya'dan yola çıktıktan sonra Cuma gecesi telefon mesajıyla su almaya başladığı bildirilen geminin son bulunduğu nokta, Uruguay açıkları.

Stellar Daisy isimli geminin ikiye bölünerek Uruguay kıyılarına 2 bin 300 kilometre mesafede okyanus sularına gömüldüğü tahmin ediliyor.

Bir Güney Kore şirketine ait gemiyi arayan ekipler, kayıpları bulmak için çok küçük bir yol alabildiklerini belirtiyor. Donanma sözcüsü Gaston Jaunsolo, Reuters haber ajansına zaman geçtikçe kayıpları bulma şanslarının azaldığını söyledi.

Şimdiye kadar su üstündeki yakıt izlerinin yanında enkaz ve boş cankurtaran sandalları bulunabildi. Donanma yetkilileri, geminin kaybolduğu bölgede yoğun bir yakıt kokusunun geldiğini bildiriyor.

İki mürettabat kurtuldu

Marshall Adaları bandıralı gemideki 24 mürettebattan yalnızca ikisi kurtarılabildi.

Brezilya'dan 260 bin ton demir cevheriyle okyanusa açılan Stellar Daisy'deki mürettebatın 16'sı Güney Kore, sekizi ise Filipinler vatandaşı. Kurtarılan iki kişi Filipinler'den.

Atlas Okyanusu'nda Brezilya, Uruguay ve Arjantin donanma ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.

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