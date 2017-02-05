32 milyar dolarlık miras ortada kaldı

Çin’in en zengini Wang Jianlin, tek oğlunun “Senin gibi bir hayat istemiyorum” diyerek mirasını istemediğini açıkladı. Ünlü işadamı da varisini belirlemek için bir yarışma düzenlemeye hazırlanıyor

Sabah gazetesinden Selçuk Eren'in haberine göre Çin'in en zengini olan Wang Jianlin son günlerde çok dertli. 62 yaşındaki başarılı işadamı aynı zamanda dünyanın en zenginleri listesinde 18'inci sırada bulunuyor. Kişisel serveti 32 milyar dolar. Şirketlerinin değeri 92 milyar dolar civarında. Ama bu mirasını bırakacak kimseyi bulamıyor.



Wang Jianlin'in aslında bir oğlu var: 29 yaşındaki Wang Sicong. Dünya onu daha çok lüks harcamalarıyla tanıyor. Köpeklerini spor arabalarıyla ya da özel jeti ile gezdiriyor. Gittiği partilerde bir gecede 500 bin dolar harcıyor. İnternette de bir fenomen. Çin'in Twitter'ı olan Weibo'da 21 milyondan fazla takipçisi var. Babasının şirketi Dalian Wanda Group'un hisselerinden yüzde 2'sine sahip olan Wang Sicong'un aynı zamanda 500 milyon dolar değerinde yatırım şirketi ve bilgisayar oyunları geliştiren bir şirketi var. Kendi parasını kazanıyor yani. Hatta Wang Sicong, babasının mirasını istemeyecek kadar da kendisine güveniyor.



YARIŞ DÜZENLEYECEK



İşadamı Wang Jianlin oğlunun varisi olmak istemediğini "Oğlum Wang Sicong'a varisim olup olmayacağını sordum. Ama bunu açıkça istemediğini söyledi. Gerekçesi benim yaşadığım gibi bir hayat istememesi..." sözleriyle anlattı.

Oğlunun farklı bir yaşam şeklini tercih etmesine saygı duyan Wang Jianlin varis konusunda çözümünü de açıkladı: "Sanırım, şirketleri profesyonel yöneticilere bırakacağım. Bunun için belli kişilere odaklanmayacağım. Büyük ihtimal ile bir yarışma düzenleyip oradan bir kişiyi seçeceğim."



Wang Sicong, babasının servetini istemeyen tek Çinli değil. Ülkedeki milyarderlerin çocuklarına fuerdai yani ikinci nesil deniyor. Yaşları 20 ile 30 arasında değişen bu gençler babalarından çok farklı bir yaşam tarzını tercih ediyor.



Şanghay Jiao Tong Üniversitesi araştırmacıları, ülkedeki 182 aile şirketini mercek altına aldı. Çıkan sonuçlara göre bu şirketlerin varislerinin yüzde 80'i aile işlerine devam etmek istemiyor. İkinci nesil Çinliler'in babalarının varisi olmak istemelerine neden olarak kendi hayatlarını yaşamak istemeleri gösteriliyor.