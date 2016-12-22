32 öğretmen FETÖ'den açığa alındı

Türkiye genelinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Denizli'de de 32 öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındı. Açığa alınanların tamamının öğretmen olduğu, aralarında yönetici bulunmadığı belirtildi.
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