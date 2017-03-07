33 milyon liraya aldığı arsayı 370 milyona sattı

Metal Yapı Konut, Fatih Vatan Caddesi üzerinde bulunan 6 bin 400 metrekarelik arsayı 2012 yılında Kavran ailesinden 33 milyon 391 bin 659 liraya satın aldı. 1996 yılına kadar lunapark, daha sonra otopark olarak kullanılan arazide yapılaşma izni bulunmuyordu ve deprem sonrası toplanma alanı olarak belirlenmişti.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi arazinin imar planını değiştirerek 5 katlı otel ve konut projesi yapılabilecek hale getirdi. Ancak Metal Yapı Konut, arazide proje geliştirmek yerine araziyi İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 370 milyon + KDV bedelle sattı. Böylece, Kadir Topbaş yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, plan değişikliği yaptığı arsayı pahalıya almış oldu. Metal Yapı konut ise 4 yılda 337 milyon lira kâr elde etmiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım 2016 günü meclis toplantısında araziyi Metal Yapı Konut'tan almak için oy birliği ile karar çıkardı. Arazinin bir kısmının park, bir kısmının kültür merkezi, bir kısmının da cami olarak düzenleneceği öne sürülüyor. Yapılacak cami, Adnan Menderes döneminde Vatan Caddesi Bulvarı inşaatı sırasında yıkılan Simkeş Camisi'nin benzeri olacağı ifade ediliyor.

DEĞERİ KATLANDI

Metal Yapı Konut'un geçmiş yıllara ait finansal tablolarına bakıldığında 33 milyon 391 bin liraya satın alınan arazinin bedelinin yıllar içinde arttığı görülüyor. Alışveriş merkezi izni olmamasına rağmen bağımsız denetim raporlarında “Fatih Lunapark AVM Proje Arsaları” olarak görünen araziyle ilgili 7 Mart 2014 tarihinde hazırlanan değerleme raporunda ekspertiz değeri 88 milyon 890 bin lira olarak belirtiliyor. 27 Şubat 2015 tarihli değerleme raporunda ise 115 milyon 155 bin lira ekspertiz değer olan arazinin Kasım 2016'da iki kattan fazla değer artışı ile 370 milyon liraya satılması dikkat çekiyor. 2014 yılında Fatih Belediye Meclisi arazinin imar planlarını değiştirerek konut ve ticaret alanına çevirmişti. Deprem sonrası sığınma alanı olarak belirlenen arazinin imara açılması kamuoyunda tepki görmesi üzerine Fatih Belediyesi arazide otel alanının yüzde 92 oranında düşürüldüğü, park alanının ise yüzde 120 oranında genişletildiğini açıklamıştı. İnşaat alanı daraltılan arsanın değerinin nasıl katlandığı ise bilinmiyor.

KADİR TOPBAŞ İŞADAMI OLSA BU FİYATA ALIR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Hüseyin Sağ İBB'nin imar planını değiştirerek değerini artırdığı bir araziyi satın almasının skandal olduğunu belirterek, “Kadir Topaş bir işadamı olsa, bu fiyata bu arsayı alır mı?” diye sordu.

ALIM İPTAL EDİLMELİ

İBB'nin bütçesinden bu kadar büyük bir rakamın bir şirketin kasasına aktarılmasına anlam veremediğini söyleyen Hüseyin Sağ, “Kadir Topbaş ulaşım ve alt yapı yatırımları için kaynak sıkıntısından söz edip, İGDAŞ'ı özelleştireceğini, belediyelere ait arazileri satacağını söylüyordu. Metal Yapı'dan satın alınan arazide ne gibi bir kamu yararı var, çıksın anlatsın” diye konuştu. İstanbul halkının parasının bu alışverişle çarçur edildiğine dikkat çeken Sağ, arsa alımının iptali için yargıya başvuracaklarını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

6 bin 400 metrekarelik araziye nasıl 370 milyon lira değer biçildiğinin açıklanması gerektiğini ifade eden Hüseyin Sağ, “Emlak rayiç bedellerine, İstanbul'un en merkezi bölgelerindeki benzer imar şartlarındaki arazilerin değerine bakalım. Metrekaresi 57 bin lirayı aşan arsayı ancak gökdelen dikebileceğiniz Levent ve Maslak'ta ya da Boğaz'a nazır arazilerde görebilirsiniz.

Eğer sorumlularda biraz vicdan varsa bu satış iptal edilmeli” dedi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İBB kararıyla üzerinde yapıların bulunduğu FETÖ'ye ait bazı arazilerin deprem toplanma alanı ilan edildiğini hatırlatan Sağ, “Kamu yararına bir iş yapılmak istenseydi, arazinin imar şartları 2012'de Metal Yapı Konut'un satın aldığı dönemdeki haline getirilip ve onun üzerinden bir değer biçilirdi. Ya da toplanma alanı ilan edilir ve bir kamulaştırma ücreti ödenirdi” dedi.

SATTIĞI EN PAHALI ARSANIN METREKARESİ 19 BİN LİRA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Beşiktaş Dikilitaş'ta 5 bin 763 metrekare büyüklüğündeki arsasını satışa çıkarmıştı. İmar planlarında konut ve ticaret alanı olarak görünen arsa için 109 milyon 508 bin lira değer biçilmişti. Son derece merkezi bir konumda yer alan arsanın metrekare birim fiyatı 19 bin liraya denk geliyordu.

Bu yılın başında lüks yapılara ev sahipliği yapan Tarabya'daki konut imarlı arsasını metrekaresi 6 bin liradan satışa çıkaran İBB'nin sene başından bu yana Kartal, Pendik, Şişli, Eyüp, Kağıthane ve Tuzla gibi ilçelerde satışa sunduğu arazilerin fiyatı 2 bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Emlak Konut GYO'nun, Nişantaşı'da 24 bin metrekarelik arsayı geçtiğimiz yıl TOKİ'den 400 milyon liraya satın aldığı dikkate alındığında İBB'nin Fatih'teki 6 bin metrekarelik araziye 370 milyon lira ödemesi soru işaretlerini artırıyor.

DAMADIYLA BİRLİKTE İŞ YAPIYORDU

Metal Yapı Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Saçaklıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan damadı Ömer Fa­ruk Ka­vur­ma­cı ile birlikte gayrimenkul sektöründe ortak proje geliştiriyordu. Koru Florya projesinde beraber olan ikili son olarak Güneşli'de İÇDAŞ'ın 112 dönümlük fabrika arazisinde 1660 konut için el sıkışmıştı. Aydınlı Grup, Kavurmacı'nın tutuklanmasının ardından projeden çekilmişti. Metal Yapı Konut geçen yıl Doğa Okulları'nı satın alarak gündeme gelmişti. Halihazırda yatırım değeri 1 milyar doları bulan 4 projeye devam eden Metal Yapı Konut, bu yıl yeni projelere başlayacak.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

1 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araziyi Kavran ailesindeyken ve yapılaşma izni yokken neden daha ucuza satın almadı?

2- Arsanın imar planı konut + ticaret alanı olarak değiştirilip “kupon” haline getirilerek neden daha yüksek bir bedel ödendi? İmar planı eski haline getirilip neden firmayla pazarlık masasına oturulmadı?

3 – Ekspertiz değeri 2014 yılında 88 milyon lira, 2015 yılında 115 milyon lira olan arazinin değeri, İstanbul'da ofis ve konut fiyatlarının gerilediği, AVM'lerin boşaldığı, otellerin kapandığı 2016 yılında nasıl 370 milyon lira + KDV'ye yükseldi?

4 – İBB, Metal Yapı Konut'a geçtikten sonra imar plan tadilatı yaparak değer artışına neden olduğu arazi için arsa takası yapmak yerine neden kasasından 370 milyon + KDV ödeme yaptı?

5 – Büyükşehir Belediyesi, metrekaresine 57 bin 812 lira + KDV verdiği arazide hangi projeyi hayata geçirerek, İstanbul halkının cebinden ödenen milyonlarca liralık arsa maliyetini çıkarmayı planlıyor?

6 – Söz konusu maliyetin karşılanması için arsada yükseklik sınırının kaldırılması ve yapılaşma yoğunluğunun artırılması gerekiyor. İBB, dikey mimariye karşı olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yoğunlaşmaya izin vermeyeceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye rağmen böyle bir adım atacak mı?

7 – Eğer iddia edildiği gibi İBB, arazide otopark, kültür merkezi, park ve cami inşa edecekse, bu sosyal donatı alanları için 370 milyon lira yatırım yapmak yerine neden arazinin yanı başında bulunan belediyeye ait 6 bin metrekarelik yer kullanılmadı?