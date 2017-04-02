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33 ŞEHİR HASTANESİ DAHA GELİYOR

33 şehir hastanesi daha geliyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 33 şehir hastanesi daha yapabileceklerini söyledi.

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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul'da katıldığı Sağlık Sempozyumu'nda şehir hastaneleri hakkında açıklama yaptı. 3 şehir hastanesini hizmete açtıklarını belirten Akdağ, 33 şehir hastanesi daha yapabileceklerini söyledi.

Sağlık Yönetimi ve Eğitim Derneği (SAYED) tarafından 2017 Güncel Sağlık Sempozyumu düzenlendi. İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar Alanında düzenlenen sempozyuma Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kırgızistan Sağlık Bakanı Talantbek Batraliev, Madagaskar Sağlık Bakanı Mamy Lalafiana Andria Manarivo, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Salman Refik ve bazı ülkelerin Sağlık Bakanlığı temsilcileri katıldı.

Misafir Sağlık Bakanlarının selamlama konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık alanında yapılan yatırımlar, gelişen teknolojinin sağlık hizmetlerine uyarlanması ve kamu-özel iş birliği hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti iktidarıyla beraber başlatılan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" hakkında açıklama yapan Bakan Akdağ, "AK Parti olarak 2002'de göreve geldikten sonra "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı başlattık. Bu program 10 yıl içinde büyük bir başarı gösterdi. Vatandaşlarımızın sağlıktan memnuniyeti yüzde 39'dan yüzde 75'lere ulaştı. Anne ve bebek ölümlerinde çok ciddi azalmalar meydana geldi" dedi.

"Toplamda 40 bin yataklı hastaneler inşa edilecek"

Türkiye'de 3 şehir hastanesini hizmete açtıklarını belirten Akdağ, yapılacak olan şehir hastanelerine ilişkin rakam da verdi. Bakan Akdağ, "Şu anda hizmete aldığımız 3 şehir hastanemiz var. Birincisi Mersin'de bin 300 yataklı bir hastane, ikincisi Isparta'da 800 yataklı bir hastane, üçüncüsü de Yozgat ilimizde 500 yataklı bir hastane. Önümüzdeki yıllarda 31, belki 33 projemiz olacak. Toplamda 40 bin yatağın üzerinde yeni hastane inşa etmiş olacağız. Bunu yaparken Türkiye'deki yatak sayısını 40 bin artırmıyoruz. Elimizdeki eskimiş, zamanı dolmuş bina ve ekipmanları yenileriyle değiştirmiş oluyoruz. Ama doğrudan satın alarak değil kamu-özel ortaklığı ile" diye konuştu.

"Sağlıkta Dönüşüm'ün ikinci dönemi başladı"

Bakan Akdağ, "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci dönemine başladıklarını ifade etti. İkinci dönemi nelerin kapsadığını açıklayan Akdağ, "Türkiye "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci dönemine başlıyor. Bu dönem verimlilik, etkinlik ve bunun sonunda gerçekleşen kolay erişimin, herkesin erişiminin artık çok kaliteli bir hizmete dönüştürülmesiyle gelişecek. Biliyoruz ki erişim tek başına bir hedef değildir. Kaliteli bir hizmet sunumu olması gerekir" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sempozyumun açılış konuşmalarının ardından yabancı devletlerin sağlık bakanları ile bir bir görüştü.

İHA
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