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330 SANIKLI DARBE DAVASI BAŞLADI

330 sanıklı darbe davası başladı

58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması, Türkiye'nin en büyük duruşma salonunda yapılıyor.

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Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ilk celsesi başladı. Türkiye'nin en büyük duruşma salonununda görülen davada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da şikayetçiler arasında. Salon çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ilk celsesi başladı.    Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan cezaevi Kampüsü içerisine yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen davanın ilk celsesine sanıklar, taraf avukatları, müştekiler, basın mensupları ve izleyiciler katıldı.

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Davanın görüleceği duruşma salonunun etrafında ve içerisinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşma salonuna telefon ve bilgisayar gibi elektronik aletler alınmazken, polis ve Jandarma ekipleri, duruşma salonuna giden yol üzerinde arama noktası oluşturarak araçları ve kişileri arıyor. Sivil araçların ise duruşmanın görüleceği alanın yakınına girmesine izin verilmiyor. Zırhlı araçlar ve TOMA'lar hazır bekletilirken, duruşma salonunun çatısında keskin nişancılar bulunuyor.

 İddianamede, aralarında eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde görevli Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün de bulunduğu 330 sanığın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "terör örgütü üyesi olmak" ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrıca hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

HULUSİ AKAR DA ŞİKAYETÇİ 

Davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,  Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve emekli Korgeneral Mehmet Şanver,  müşteki olarak yer alıyor.

İddianamenin "Planlama ve Hazırlık" başlıklı bölümünde, sanıklardan  FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamı olduğu öne sürülen, Kara Kuvvetleri  Harekat Başkanlığı Teşkilatı Şube Müdürlüğünde görevli eski Kurmay Albay Bilal  Akyüz, Akıncılar Üssü önünde darbe girişimini engellemeye çalışırken hayatını  kaybeden Yasin Yılmaz, Lokman Biçinci, HASAN Yılmaz, Ali Anar, Ümit Güder, Özkan  Hekin, Samet Cantürk, Emrah Sapa ve Ömer Takdemir'in ölümünden sorumlu tutuluyor.  İddianamede, darbe teşebbüsü sırasında eski Tuğgeneral Aygün ile ona  bağlı örgüt üyelerinin, Ankara'daki bazı kavşakların trafiğe kapatılması,  Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Türksat'ın ele geçirilmesi için  görevlendirildiği kaydediliyor.

YENİ VE EN BÜYÜK SALON

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yargılamaların  yapılacağı ve yapımı yeni tamamlanan, bin 558 kişi kapasiteli Türkiye'nin en  büyük duruşma salonunda ilk duruşma yapılıyor.  Duruşma salonu 720 sanık, 600 avukat, 154 izleyici ve 84 basın mensubu  olmak üzere bin 558 kişi kapasiteye sahip.12 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip duruşma salonu, ses,  görüntü ve güvenlik sistemleriyle donatıldı. Avukatların yer aldığı bölümlerde  ise özel ses sistemleri kuruldu.

 

İHA
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