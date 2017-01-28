35 mağazasını kapatıyor

Bir zamanlar Türkiye’de çok popüler olan Abercrombie&Fitch (A&F) ABD’de pek çok mağazasını kapayacak.

Şirket yaptığı açıklamada ABD’deki mağazalarının tamamında yeniden yapılanmaya gideceğini açıkladı.



Şirket ABD’deki 745 mağazasının 35’ini önümüzdeki günlerde kapatmaya hazırlanıyor. 2012 yılında şirketin ABD’de 946 mağazası bulunuyordu.

6 YILDA 350 MAĞAZA KAPATTI



Son 6 yılda Hollister ve Abercrombie&Fitch ürünlerini satan A&F mağazaları 350 tane mağazasını kapattı.

150 KİŞİNİN GÖREVİNE SON VERDİ

A&F çarşamba günü New Albany’deki 150 işçisinin de görevine son verdi. Şirketten işten çıkarmaya ilişkin yapılan resmi açıklamada, “Maliyet azaltma politikaları kapsamında işten çıkarma gerçekleştirdik” denildi.



Abercrombie&Fitch 2016 yılında 3.52 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Şirketin satış gelirleri son 14 çeyrektir üst üste düşüyor.