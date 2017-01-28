35 MAĞAZASINI KAPATIYOR

35 mağazasını kapatıyor

Bir zamanlar Türkiye'de de çok popüler olan Abercrombie&Fitch ABD’de 35 mağazasını kapatma kararı aldı.

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Bir zamanlar Türkiye’de çok popüler olan Abercrombie&Fitch (A&F) ABD’de pek çok mağazasını kapayacak.
Şirket yaptığı açıklamada ABD’deki mağazalarının tamamında yeniden yapılanmaya gideceğini açıkladı.

Şirket ABD’deki 745 mağazasının 35’ini önümüzdeki günlerde kapatmaya hazırlanıyor. 2012 yılında şirketin ABD’de 946 mağazası bulunuyordu.

6 YILDA 350 MAĞAZA KAPATTI

Son 6 yılda Hollister ve Abercrombie&Fitch ürünlerini satan A&F mağazaları 350 tane mağazasını kapattı.

150 KİŞİNİN GÖREVİNE SON VERDİ

A&F çarşamba günü New Albany’deki 150 işçisinin de görevine son verdi. Şirketten işten çıkarmaya ilişkin yapılan resmi açıklamada, “Maliyet azaltma politikaları kapsamında işten çıkarma gerçekleştirdik” denildi.

Abercrombie&Fitch 2016 yılında 3.52 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Şirketin satış gelirleri son 14 çeyrektir üst üste düşüyor.

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