  • Almanya Taner Yıldız'ın programını da iptal etti
  • PYD, TÜRK ASKERİNE SALDIRDI ! YARALILAR VAR
  • AK Partili isimden skandal video
  • İstanbul'un ünlü plajında isyan ettiren görüntü
  • 'Kimlik fotokopinizi kendiniz çekin' uyarısı

350 KİLO DENİZHIYAR YAKALANDI !

350 kilo denizhıyar yakalandı !

Çanakkale'de kaçak olarak avlanan 350 kilo denizhıyarı ele geçirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Çanakkale’de, avlanması yasak olmasına rağmen kaçak olarak avlanan 350 kilo denizhıyarı ele geçirildi.

Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, yasadışı avcılığa karşı denetim ve çalışmalarını sürdürüyor. İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün rutin kontrol ve denetimleri esnasında, Çanakkale bölgesinde avcılığı yasak olan, buna rağmen Kaçak olarak avlanılan 350 kilo denizhıyarına el konuldu. Su ürünleri kontrol ekipleri, canlı olduğunu tespit ettikleri ürünleri yeniden denize döktü. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından kontrol ve denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

246
-
16 Nisan’da katılım oranı sonucu nasıl etkiler?16 Nisan’da katılım oranı sonucu nasıl etkiler?
Alaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna ettiAlaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna etti
IMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detayIMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detay
Darbeci generaller hakim karşısına çıkıyorDarbeci generaller hakim karşısına çıkıyor
6 PKK'lının cezaevinden firarıyla ilgili şok detay6 PKK'lının cezaevinden firarıyla ilgili şok detay
Bahçeli'den Erdoğan'a: Avrupa'ya birlikte gidebilirizBahçeli'den Erdoğan'a: Avrupa'ya birlikte gidebiliriz
Gaziantepspor yenildi, Şamil Tayyar köpürdüGaziantepspor yenildi, Şamil Tayyar köpürdü
Gübre kavgası aile faciasına dönüştü: 2 ölü, 1 yaralıGübre kavgası aile faciasına dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı
Kim Kardashian kızına ruj sürdü, tepki yağdıKim Kardashian kızına ruj sürdü, tepki yağdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS