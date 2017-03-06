350 kilo denizhıyar yakalandı !

Çanakkale’de, avlanması yasak olmasına rağmen kaçak olarak avlanan 350 kilo denizhıyarı ele geçirildi.

Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, yasadışı avcılığa karşı denetim ve çalışmalarını sürdürüyor. İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün rutin kontrol ve denetimleri esnasında, Çanakkale bölgesinde avcılığı yasak olan, buna rağmen Kaçak olarak avlanılan 350 kilo denizhıyarına el konuldu. Su ürünleri kontrol ekipleri, canlı olduğunu tespit ettikleri ürünleri yeniden denize döktü. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından kontrol ve denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.