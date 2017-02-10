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37 TÜRK İŞ ADAMI BANGKOK'TA MAHSUR KALDI

37 Türk iş adamı Bangkok'ta mahsur kaldı

İş gezisi için Tayland'a giden 37 Türk iş adamı havalimanında mahsur kaldı.

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Türkiye'nin çeşitli illerinden 37 işadamı iş gezisi için gittikleri Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dönüş için gittikleri havalimanında mahsur kaldı.

İçlerinde Trabzonlu işadamı Lokman Sadıklar'ın da bulunduğu Türkiye'nin çeşitli illerinden 37 işadamı iş gezisi için gittikleri Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dönüş için havalimanına gittiklerinde büyük bir şokla karşılaştı. Katar Havayolları ile Türkiye'ye dönmek için havalimanına giden 37 işadamına valizleri teslim edilip uçağa binecekleri sırada uçağın iptal edildiği bildirildi. 8 saattir havalimanında bekleyen 37 işadamına iptal konusunda herhangi bir açıklama yapılmaması sinirlerin gerilmesine neden oldu. İşadamları karşılarında hiçbir muhatap bulamazken, gümrük işlemlerinin ardından valizlerini teslim eden işadamları valizlerini geri alıp yeniden Tayland'a giriş yapmak için uğraş verdiklerini belirttiler.

Valizlerini aldıktan sonra Türkiye'ye dönmek için alternatif arayacak olan işadamları havalimanında herhangi bir yetkiliye de ulaşamıyor. Türkiye Büyükelçiliği ile de irtibat kuramayan işadamlarının Bangkok Havalimanı'ndaki gergin bekleyişleri 8 saattir devam ediyor.

İHA
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