YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

380 İŞ ADAMI İÇİN GÖZALTI KARARI

380 iş adamı için gözaltı kararı

FETÖ'ye finansman sağladığı iddiasıyla 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturması kapsamındaörgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 380 işadamı hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYONLAR 35 İLDE SÜRÜYOR

Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu iş adamlarının adreslerine gittikleri, gözaltı ve arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonların 35 ili kapsadığı belirtildi.

DHA
422
Abdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlarAbdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlar
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildiİnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
Yıldırım'dan esnafa iki büyük müjdeYıldırım'dan esnafa iki büyük müjde
Tecavüz girişimi için karar verildiTecavüz girişimi için karar verildi
Üniversiteyi bıraktı 50 köpeğe bakıyorÜniversiteyi bıraktı 50 köpeğe bakıyor
ABD'li komutandan Türkiye mesajıABD'li komutandan Türkiye mesajı
Kediye işkence edenler özür dilediKediye işkence edenler özür diledi
O lokantanın sahibi konuştu !O lokantanın sahibi konuştu !
"Polis, jandarma ve sivil girerse vurun""Polis, jandarma ve sivil girerse vurun"
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS