3'ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINA FETÖ OPERASYONU

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Görev başında oldukları belirtilen 6 şüpheli yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, bu sabah 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na girerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor. Operasyon kapsamında şüphelilerin hava üssündeki odalarında da aramaların devam ettiği belirtildi. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
 

DHA
541
Otopsi raporunda korkunç detayOtopsi raporunda korkunç detay
Recep İvedik'e o ülkeden çok sert tepkiRecep İvedik'e o ülkeden çok sert tepki
Otomatik zincir sistemi geliştirdiOtomatik zincir sistemi geliştirdi
Eşini başka adamla yakalayınca...Eşini başka adamla yakalayınca...
İdris Bal'a partiyi FETÖ mü kurdurdu?İdris Bal'a partiyi FETÖ mü kurdurdu?
Pınar Altuğ'un elbisesi olay olduPınar Altuğ'un elbisesi olay oldu
PKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktıPKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktı
Yerli silah 'Korkut' tüm testleri geçtiYerli silah 'Korkut' tüm testleri geçti
Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS