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4 AYLIK HAMİLE KADINI SEVİGİLİSİ DÖVÜP EVE KİLİTLEDİ

4 aylık hamile kadını sevigilisi dövüp eve kilitledi

Bolu'da birlikte yaşadığı sevgilinden hamile kalan 23 yaşındaki genç kadın sevgilisi tarafından darp edilerek eve kilitlendi.

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Bolu'da birlikte yaşadığı sevgilinden hamile kalan 23 yaşındaki Gizem S., sevgilisi İlker T. tarafından darp edilerek eve kilitlendi. Hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. Tokuyucu'nun geçmişte babasını öldürdükten sonra cezaevinde yattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Bahçelievler Mahallesi Nergiz Sokak'ta meydana geldi. 23 yaşındaki Gizem S., birlikte yaşadığı sevgilisi İlker T.'dan hamile kaldı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen İlker T. gece saatlerinde eve gelerek hamile sevgilisi Gizem S.'i darp etti. Sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra sevgilisini eve kilitleyen İlker T. kayıplara karıştı. Çaresiz kadın gördüğü şiddet sonrasında 155 polis ihbar hattını aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısının kilitli olduğunu görünce itfaiye ve 112 ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekipleri kadını merdivenle evin camından kurtardı. Yüzünde şişlikler oluşan 4 aylık hamile kadın 112 acil ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde tedavi altına alındı. Diğer yandan, kadın doğum uzmanı tarafından muayene edilen Gizem S.'in bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kadının ifadesi doğrultusunda İlker Tokuyucu'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Babasını öldürmüş

Hamile sevgilisi Gizem S.'i döverek hastanelik eden İlker T. 'nun yıllar önce babasını öldürerek cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Mahallede yaşayanların ifadesine göre, Tokuyucu birlikte yaşadığı annesini sürekli dövdüğü öğrenildi.

İHA
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