YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

4 BAKANLIKTA YENİ ATAMALAR

4 bakanlıkta yeni atamalar

Adalet, Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ait atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Buna göre; Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Büyükelçi Cihad Erginay ve Sedat Önal, Göç İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığına Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Hilmi Ege Türemen, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Osman Turan, Avrupa Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Lebibe Gülhan Ulutekin, Birinci Hukuk Müşavirliğine Büyükelçi Fırat Sunel atandı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Nurettin Nezih Anolay getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Abdullah Necat Birecik atandı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak atandı.

İHA
364
''AK Parti'den MHP'ye 50 bin kadro sözü'' iddiası''AK Parti'den MHP'ye 50 bin kadro sözü'' iddiası
'Darbe olsaydı Erdoğan'ın koltuğuna o isim oturacaktı''Darbe olsaydı Erdoğan'ın koltuğuna o isim oturacaktı'
FETÖ'nün bu ordusunu kimse bilmiyorduFETÖ'nün bu ordusunu kimse bilmiyordu
Emniyetin önünde öldürülen teröristin babası konuştuEmniyetin önünde öldürülen teröristin babası konuştu
''PKK'lıları serbest bırakmamızı hükümet istedi''''PKK'lıları serbest bırakmamızı hükümet istedi''
Hadise'nin transparan elbisesi olay olduHadise'nin transparan elbisesi olay oldu
Batman kaçak elektrik kullanımında zirvedeBatman kaçak elektrik kullanımında zirvede
Canlı yayında seks skandalı !Canlı yayında seks skandalı !
MHP'de bir şok istifa dahaMHP'de bir şok istifa daha
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS