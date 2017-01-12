4 bakanlıkta yeni atamalar

Buna göre; Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Büyükelçi Cihad Erginay ve Sedat Önal, Göç İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığına Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Hilmi Ege Türemen, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Osman Turan, Avrupa Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Lebibe Gülhan Ulutekin, Birinci Hukuk Müşavirliğine Büyükelçi Fırat Sunel atandı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Nurettin Nezih Anolay getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Abdullah Necat Birecik atandı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak atandı.