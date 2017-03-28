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4 BALİSTİK FÜZE HAVA İMHA EDİLDİ !

4 balistik füze hava imha edildi !

Suudi Arabistan hava savunma sistemi Husilerin attığı dört balistik füzeyi havada imha etti.

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Suudi Arabistan hava savunma sistemi, Husilerin, Abha ve Khamis Mushait’e doğru attığı dört balistik füzeyi havada etkisiz hale getirdi.

Yemenli Milisler Husi ve devrik lider Ali Salih taraftarlarınca, Suudi arabistan Krallığının güney kesiminde bulunan Abha ve Khamis Mushayt şehirlerine atılan dört balistik füze havada etkisiz hale getirildi.

Riyad Gazetesi tarafından verilen haberde, Suudi hava savunma sistemlerinin füzeleri havada imha ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen’deki Husi ve Devrik Lider Ali Salih taraftarlarınca bugüne kadar atılan bütün füzeleri havada imha ettiği bildirildi.

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