4 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor

Türkiye perakende sektörünün lider kuruluşu BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. her yıl Mart ayında geleneksel olarak düzenlediği basın toplantısıyla, 2016 yılı mali sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. BİM İcra Kurulu Üyeleri Galip Aykaç ve Haluk Dortluoğlu'nun katıldığı toplantıda şirketin ticari ve finansal performansının yanı sıra 2017 yılı hedefleri ele alındı.



2016 Türkiye açısından her bakımdan zor bir yıl olmasına rağmen, BİM istikrarlı gelişimini sürdürerek bir önceki yıla göre satışlarda ve kârlılıkta %15 artış ile ilk kez satış cirosunda 20 milyar TL eşiğini aştı. Bu süreçte BİM 562 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirirken, yurt içinde 4.000'e yakın kişiye de yeni iş olanağı sağladı



'2016 ZORLU BİR YIL OLDU AMA BİM TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR'



Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç sözlerine Türkiye'ye duydukları sonsuz güveni ifade ederek başladı:



"Hepinizin bildiği gibi 2016 yılı her bakımdan zorlu bir yıldı. Türkiye 15 Temmuz'da yüzlerce şehit, binlerce gazi pahasına FETÖ'cü darbe girişimine geçit vermedi. Peş peşe gelen terör saldırılarına rağmen ülkemiz ekonomik ve siyasal istikrarını korumayı bildi. Türkiye perakende sektörünün lideri BİM olarak, ülkemizin geleceğine ve güçlü ekonomik potansiyeline güveniyoruz.



BİM geçtiğimiz 10 yıl içerisinde toplam 2 milyar 742 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdi ve yine bu süre içerisinde 2007 yılında 10.000 olan yurt içi çalışan sayısını 2016 itibarı ile 34.000'e yükseltti. Bugün mağazalarımızdan ortalamada günde 3,7 milyon, ayda 100 milyona yakın alışveriş yapılmaktadır. BİM olarak ülkemize güvendiğimiz kadar, yatırımlarımızla, çalışanlarımızla ve sağladığımız yüksek tüketici sadakati ile Türkiye ekonomisinde istikrar ve güven unsuru olmaya devam edeceğiz."



RAKAMLARLA BİM'İN 2016 PERFORMANSI



2016 yılında BİM, yurt içinde çalışan sayısını %13 artırarak 3.841 yeni çalışana istihdam sağladı ve Türkiye çapında 630 yeni mağaza açtı. Böylelikle yıl sonu itibarı ile BİM'in mağaza sayısı 5.602'ye yükseldi, çalışan sayısı ise 34.073 oldu. BİM'in büyümesinde ve müşteri memnuniyetini artırmasında önemli rol oynayan Özel Markalı ürünlerin satışı ise, bir önceki yıla göre %12 artarak 13,1 milyar TL düzeyine çıktı. BİM güçlü performansıyla Türkiye perakende sektörü liderliğini açık ara sürdürdü ve pekiştirdi.



FİLE MAĞAZALARI BAŞARILI



BİM'in, tüketicilerin gıda, kişisel bakım ve genel temizlik ihtiyaçlarını en iyi kalitede, yüksek standartlarda üretilmiş ve sürekli düşük fiyatlardan satışa sunulan sağlıklı ve taze ürünlerle karşılamayı hedefleyen yeni perakende konsepti FİLE 2016'da başarılı bir yıl geçirdi. Tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği FİLE mağazalarının sayısı geçen yıl İstanbul'un komşu illerine doğru yayılmaya başlayarak 9'dan 21'e çıktı.



FAS VE MISIR'DA BÜYÜME SÜRÜYOR



BİM'in tüketiciye sunduğu indirimli perakende iş modeli Fas ve Mısır'da da tüketicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. BİM 2016'yı Fas'ta 50 yeni mağaza açarak 329, Mısır'da ise 75 yeni mağaza açarak 215 mağaza ile kapattı. Her iki ülkedeki toplam BİM çalışanı sayısı 3.400'e yükseldi.



2017 HEDEFLERİ: 500 YENİ BİM, 25 YENİ FİLE MAĞAZASI, 4.000'E YAKIN YENİ İŞE ALIM



Toplantıda söz alan BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu ise, BİM'in 2017 hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. BİM'in müşterileri ile kurduğu güçlü güven ilişkisinin temelinde fiyat istikrarı ve minimum kâr marjının bulunduğuna dikkat çeken Dortluoğlu şunları söyledi:



"Türkiye'nin perakende lideri olarak istikrarı seviyoruz ve minimum kar marjları ile çalışıyoruz. 2015'de net kâr marjımız %3.3 idi 2016 da aynı oranda. Aynı istikrar FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) marjımız için de geçerlidir. Geleceğe güvenle bakıyoruz. 2017'de yine büyüme hedefimiz çift haneli. %15-%18 aralığında bir büyüme öngörüyoruz. 500 milyon TL yatırım yaparak altyapımızı güçlendirmeyi ve 500 BİM ve 25 FİLE mağazası açarak 4.000 kişiye yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Öte yandan İran'da yatırım olanaklarını araştırırken, Fas ve Mısır'da yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Bu yıl içinde Fas'ta 60, Mısır'da 50 yeni mağaza açacağız. "