''4 eski bakana bilet benden''

15 Temmuz’un kaçak ismi Adil Öksüz’ün ABD Konsolosluğu tarafından aranmasına ilişkin tartışmanın ABD’de Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın tutuklanmasını örtmek için gündeme getirildiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Devletin bankasının genel müdür yardımcısı yakalanıyor, bunu örtmek için hemen ABD gündeme getiriliyor.



Adil Öksüz için istihbarat bilgisini dün mü aldınız, üzerinden 8 ay geçmişken. Garibim genel müdür yardımcısı saf saf gitmiş de bu 4 bakan ABD’ye gitsin biletlerini de ben alayım” dedi.



Halkın Otobüsü ile 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu için “hayır” kampanyasına Afyon’da devam eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 15 Temmuz’un firari ismi Adil Öksüz'ün, darbe girişiminden 6 gün sonra ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan telefonla aranmasına ilişkin tartışmaların gündemi değiştirmek için ortaya atıldığını savundu. Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekârlığı yaptığı gerekçesiyle New York’ta tutuklanmasına ilişkin gündemin değiştirildiğini savunan Tekin, “Dün bayram değil, seyran değil Adil Öksüz yeniden gündeme geldi. Biz aylardır soruyoruz bu adam nerede diye. Öksüz, Halk Bankası müdür yardımcısının ABD’de tutuklandığı için gündeme getirildi” diye konuştu.



‘Fatura kol gibi’



17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını hatırlatan Tekin, “17 Aralık’ta 4 çalan, bir de başçalan vardı. 4 çalanın nasıl kurtulduğunu biliyoruz. Bunlar suçsuz oldu ve affettirdiler. Ama hesaplayamadıkları bir şey vardı. Dedik ki kendi çamaşırımızı kendimiz yıkayalım. Eğer kendi çamaşırınızı kendiniz yıkamazsanız, elin oğlu sizin çamaşırınızı yıkar. Size de öyle bir kol gibi fatura çıkarır ki altından kalkamazsınız. Tam altından kalkarken, bu 4 bakanın yakını ve 17 Aralık’ın baş şebekesinden bir iş adamı ABD’de gözaltına alındı ve tutuklandı” dedi.



‘Önünde değil yanında yatacaksınız’



Tekin, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in Rıza Sarraf’a “senin önüne ben yatarım ya” sözlerini anımsatarak, “Şimdi önünde değil yanında yatacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin bankasının genel müdür yardımcısı yakalanıyor, bunu laga lugaya getirmek için hemen ABD başka şekilde gündeme getiriyorsunuz. Bu istihbarat bilgisini dün mü aldınız. ABD’nin Adil Öksüz’ü aradığını dün mü hatırınıza geldi üzerinden 8 ay geçmişken” ifadelerini kullandı.



‘ABD masrafları benden’



Tekin, ABD’de tutuklanan Halk Bankası yöneticisinin “saf saf” gittiğini belirterek, “Bu 4 bakan da bir gitsin biletlerini de ben alayım. Ben ödeyim bilet paralarını. 17 Aralık ile ilişkisi olanların hepsinin masrafları bana ait. Yiğitseniz buyurun. Dünyadaki hukuk sistemleri böyledir. Suça bulaşırsanız böyledir” dedi.

Yolsuzluklara karışanların suçtan sıyrılamayacaklarını vurgulayan Tekin, “Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Kim ne yaptıysa yanına kar kalmayacak. Hangi anayasayı, hukuk sistemini değiştirirseniz değiştirin, hangi savcıyı hâkimi zapturapt altına alırsanız alın; bir gün hesap vereceksiniz. Sizin ömrünüz vefa etmeyebilir ama çocuklarınızdan torunlarınıza kadar hesap sorulacaktır. Sadece hukuki hesap değil ilahi adalet de hesap soracaktır” diye konuştu.