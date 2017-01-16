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4 GÜNDÜR ARANIYORDU, BU HALDE ÖLÜ BULUNDU !

4 gündür aranıyordu, bu halde ölü bulundu !

Bursa'da 4 gündür aranan 32 yaşındaki Yusuf Kılıç'ın cesedi ağaca asılı halde bulundu.

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Bursa'da 4 gündür aranan 32 yaşındaki Yusuf Kılıç'ın cesedi, ormanda bir ağaca asılı halde bulundu. İntihar ettiği sanılan Kılıç'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak soruşturmaya başlandı.

Merkez Yıldırım İlçesi 75'inci yıl Mahallesi'nde oturan Yusuf Kılıç'a 4 günden bu yana ulaşamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmalarına başlayan Jandarma ve AFAD ekipleri, Kılıç'ı Cumalıkızık yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı buldu. Kılıç'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak soruşturmaya başlandı.

 

4 gündür aranıyordu, bu halde ölü bulundu !

DHA
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