4 İLDE EMNİYET MÜDÜRLERİNE OPERASYON

4 ilde emniyet müdürlerine operasyon

Bilecik merkezli 4 ilde emniyet müdürlerine yapılan FETÖ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

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Bilecik merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 22 eski polis gözaltına alındı.

Bilecik merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi.  Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen,  daha önce görevden ihraç edilmiş aralarında 2 ve 4. sınıf emniyet müdürlerinin de  bulunduğu 22 eski emniyet personeli hakkında yakalama çıkarıldı. 

Bunun üzerine Bilecik Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele  Şubesi ekiplerince, Bilecik, Bozüyük ve Söğüt ilçeleri ile Ankara, Eskişehir ve  Kütahya'da operasyon başlatıldı.Gözaltına alınan 22 eski emniyet personelinin evlerinde arama  yapıldığı, il dışındaki şüphelilerin Bilecik'e getirileceği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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