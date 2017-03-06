4 ilde operasyon; 11 kişi gözaltında

Adıyaman merkezli 4 ilde, aralarında halen görevde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İl Müdürü H.Ç, Gençlik ve Spor İl Müdürü A.B, Tut Mal Müdürü O.K ile Edirne Milli Eğitim Şube Müdürü G.D'nin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman merkezli Edirne, Kahramanmaraş ve Konya'da 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Aralarında DHMİ İl Müdürü H.Ç, Gençlik ve Spor İl Müdürü A.B, Tut Mal Müdürü O.K., Edirne Milli Eğitim Şube Müdürü G.D. ile kurum müdürlerine "sohbet imamlığı" yaptığı iddia edilen öğretmen A.G'nin de bulunduğu zanlılar, ev ve iş yerlerinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.



Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.