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4 İLDE SAĞLIKÇILARA FETÖ OPERASYONU

4 ilde sağlıkçılara FETÖ operasyonu

Adana merkezli 4 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda 11 sağlıkçı gözaltına alındı.

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Adana merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) düzenlenen operasyonda "Bylock" kullandığı önü sürülen 11 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "Bylock" kullandığı iddia edilen sağlık çalışanlarına yönelik Adana merkezli Mersin, Adıyaman ve Tokat'ta 14 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 11 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise gün içinde Adana getirileceği belirtildi. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DHA
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