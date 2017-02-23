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4 KIZ ÖĞRENCİYE DEHŞETİ YAŞATMIŞTI ! HALA SERBEST

4 kız öğrenciye dehşeti yaşatmıştı ! Hala serbest

Eskişehir'de 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan kişiye 26 yıl hapis cezası verildi. Sanık hala serbest...

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Eskişehir'de ilkokul 4. sınıf öğrencisi 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene 26 yıl 6 ay 21 gün hapis cezası verildi. Sanık, kararın Yargıtay tarafından onanması durumunda hapse girecek.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına 50 yaşındaki tutuksuz sanık T.M'nin yanı sıra mağdur öğrencilerin aileleri ile avukatlar katıldı. Duruşmada son savunması istenilen sanık T.M, suçunun sadece öğretmenlik yapmak olduğunu öne sürdü. 

Duruşma sonunda kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık T.M'yi "sarkıntılık" suçundan üçer kez 4 yıl 8 ay 7 gün, cinsel saldırı suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. 26 yıl 6 ay 21 gün hapis cezası alan sanık, kararın Yargıtay tarafından onanması durumunda hapse girecek.

Kentte bir ilkokulun 4. sınıfında öğrenim gören 2 kız öğrencinin ailesinin haziran ayında cinsel istismar iddiasıyla şikayette bulunduğu öğretmen T.M. hakkında soruşturma başlatılmış, şikayetçi aile sayısı 4'e çıkmıştı. T.M, 21 Haziran'da tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

DHA & AA

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