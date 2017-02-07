4 TL'ye Hindistan'a bilet aldılar !

Türkiye’nin en büyük seyahat topluluklarından olan Interrail Türkiye üyelerinden bazılarının Tripsta adlı uçak bileti sitesinden Hindistan, Puket, Hong Kong gibi yerlere 4 TL'ye gidiş-dönüş uçak bileti alması sosyal medyada olay oldu.

Milliyet'ten Onur Binay'ın haberine göre Türkiye’nin en büyük seyahat topluluğu olan Interrail Turkiye üyeleri, Emirates havayolu firmasından sadece 4 TL'ye Türkiye'den Hindistan'a uçak bileti aldı. Check-in yapan üyeler, Emirates’ten de biletlerini kontrol edip onaylandığını gördü. Toplamda 5.331 TL'lik biletleri sadece 4 TL’ye alan üyeler, onaylatılmış biletlerin daha sonradan iptal edildiğini öğrenince şok oldular.

Tripsta adlı uçak bileti sitesinden bilet alan üyeler, sitede ki teknik bir sorundan dolayı 4 TL’ye Hindistan’a uçak bileti aldı. İki arkadaş daha sonra 4 TL'lik bilet kampanyasını 200 binden fazla üyesi bulunan Interrail Türkiye'nin Facebook sayfasından paylaştı. Bunu gören diğer gezginler ise fırsattan yararlanmak isteyerek biletlerini satın aldılar. Ancak kısa bir süre sonra biletler bitince bazı üyeler Tripsta'yı arayarak 4 TL'lik bilet kampansından yararlanmak istediklerini söyledi. Ancak Tripsta yetkililerinin böyle bir kampanya olmadığını, bahsi geçen yerlere uçak biletlerinin en az 500 euro olduğunu söylediği ifade ediliyor. Bu konuşmanın ardından ise Tripsta yetkilileri sistemdeki teknik sorunun farkına varıp fırsatı kaldırdı. Bilet alanlara ise bu tarz bir kampanyanın teknik bir arızadan kaynaklandığını belirtti. Satın alınan biletler ise iptal edildi.

Hindistan'a 4 TL'lik bileti satın alan ilk iki arkadaştan Serkan K., Sedat Y. ve Cahit B. ile irtibata geçtiğimizde toplamda 100-150'den fazla kişinin fırsattan yararlandığını ve siteye o an girildiğinde sadece Hindistan'da değil Puket, Hong Kong gibi yerlere de uçak biletlerinin gidiş-dönüş 4 TL olduğunu söyledi. Konuyla ilgili madur edildiklerini belirten üyeler, Emirates gibi büyük havayollarının uçak biletlerini satan aracı firmaların genelde bu tarz hatalar yaptıklarını ve gereken önlemlerin alınmasını belirtti.