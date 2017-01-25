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40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ DENİZE ATTI

40 Günlük Bebeğini Denize Attı

Fatih'te bir kadın, 40 günlük bebeği denize attı.

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Fatih'te bir kadın 40 günlük bebeğini denize attı. Kadın gözaltına alınırken, deniz polisi bebeğin denize atıldığı bölgede arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Eminönü'nde sabah erken saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü sahiline gelen bir kadın 40 günlük bebeğini denize attı. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kadını gözaltına aldı. Polis, kadının ifadeleri doğrultusunda denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Deniz polisi dalgıçlar, bebeğin denize atıldığı bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

İHA
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