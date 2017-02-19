''40 kadın terörist ile uyandığımda pişmanlık yaşadım''

Diyarbakır-Mardin karayolunda yol kontrolü sırasında durdurulan minibüsün gizli bölmesinde yakalanan 2 kadın teröristin de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İfadesinde, "İlk pişmanlığı 40 kadın örgüt üyesiyle uyandığımda yaşadım" diyen zanlılardan Gamze A. bir örgüt üyesinin kendisinden kimliğini aldığını ve artık "Ruken" kodunu kullanacağını söylediğini öne sürdü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2'si tutuklu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, 8 Ekim 2016'da Diyarbakır-Mardin yolu üzerinde Çınar ilçesi sanayi kavşağında yol uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 33 VFA 77 plakalı minibüste kadın sesleri geldiği için gerekli önlem alındıktan sonra yapılan aramada aracın gözle görülmeyecek gizli bölümünden Gamze A. ile Naime Ç'nin çıkarıldığı yer aldı.

Gizli bölmeden bulunan söz konusu 2 kişinin yanı sıra minibüsteki Ramazan S, Mustafa Ç. ve şirket yetkilileri Yavuz Ç, Behzat Ç ile minibüsün servis şoförlüğünü yapan Esat Ç'nin yakalandığı ifade edilen iddianamede, iki şüphelinin tutuklandığı 5 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi.





'2 GÜN BOYUNCA KONTEYNIRDA TUTTULAR'



İddianamede, şüphelilerden Gamze A'nın terör örgütü PKK'ya nasıl katıldığı yönündeki ifadelerine ilişkin, şunlar kaydedildi:



"Merkez Bağlar ilçesindeki Namık Kemal Lisesinde okurken, kod adının, 'Sema' olduğunu bildiğim örgüt mensubu ile tanıştım. Bu kişi Kandil'den geldiğini belirterek, bana örgütün çalışmaları hakkında bilgi verdi. O dönemde psikolojim bozuk olduğu için kimliğimi alarak evden kaçtım."

Yeniköy Mezarlığının bulunduğu bölgede "Sema" ve "Remziye" kod adını kullanan terör örgütü mensuplarıyla buluştuğunu dile getiren Gamze A, ifadesinde şunlara yer verdi:



"Sema kod adlı örgüt mensubu 15 günlük eğitimden geçeceğimi belirtti. Daha sonra beni bir araca bindirdikten sonra bana, 'Dorşin' kod ismini verdiler. Eğer polis veya asker durdurursa, 'Evden kaçtım, sevdiğim var, yanımdakiler dayımın kızı." dememi söylediler. Lice ilçesine doğru gittiğimiz sırada bir karakolu geçtikten sonra gözlerimi bağlayıp, koltuğa uzanmamı istediler. Gözümü neden bağladıklarını sorduğumda, 'Burası önemli bir yer nedenini sorma.' dediler. Yaklaşık 2 saat sonra örgüt mensuplarının gömüldüğü mezarlık alanına geldik ve beni 2 gün boyunca bir konteynere bıraktılar. Hamzabey denilen bir alana gittik. Gittiğimiz bölgede örgüt üyeleri uyuyordu."



İfadesinde, "İlk pişmanlığı 40 kadın örgüt üyesiyle uyandığımda yaşadım." diyen Gamze A. bir örgüt üyesinin kendisinden kimliğini aldığını ve artık "Ruken" kodunu kullanacağını söylediğini öne sürdü.



'GELDİĞİME PİŞMANIM'



"Viyan" kod adlı teröriste, "Geldiğime pişmanım, ben insan öldüremem, kime karşı silah kullanacağız, gidip askere teslim olacağım. '15 günlük eğitim' dediniz beni buraya getirdiniz, ben silah kullanamam." dediğini ileri süren Gamze A, örgüt üyesinin kendisine sinirlenerek cezalandırmak için ellerini bağladıktan sonra iki gün boyunca bir ağacın altında beklettiğini ifade etti. Gamze A, 3 hafta boyunca kimseyle konuşmadığını, sürekli pişmanlığını dile getirdiği için "Amara" kod adını kullanan örgüt üyesinin kendisine küfür ve hakaret ettiğini öne sürdü.

Kırsalda örgüt üyeleri tarafından kendilerine ideolojik eğitim verildiğini savunan Gamze A. ifadesinde, şunları anlattı:



"Yeni katılan örgüt üyelerine silah eğitimi veriliyordu. Ben silahtan korktuğum ve gönülsüz olduğum için onları hiç dinlemiyordum. Eğitim amaçlı bile hiçbir zaman ateş etmedim. Ancak ben bir kez 'Viyan' kod adlı örgüt üyesinin silahını alarak kaçmak istedim. Silahı aldığımda bir anda ateş aldı. Korkarak silahı yere attım. Viyan'dan bir sürü azar işittim. 'Bizi mi vuracaktın?' diye sordu. Ben de ona, karıncayı bile öldüremeyeceğimi söyledim. Ortamlarda bazı örgüt üyeleri askere bomba atıp, silahla öldürdüklerini anlatıyorlardı. Ben de onlara, 'Bunu yaparak elinize ne geçti? Bir günah işlemişsiniz bari bu şekilde anlatmayın.' dedim. Onlar da 'Sistemin ajanı mısın?' diyerek beni yanlarından kovuyordu."



"Viyan" ve "Yona" kod adlı örgüt üyelerinin kendisini, "Avrupa'ya çalışmaya göndereceğiz, aklın başına belki gelir. Belli bir müddet kaldıktan sonra tekrar buraya geleceksin. Giderken yolda gözünüz kapalı olacak. Gideceğiniz araçta kesinlikle sesini çıkartmayacaksın." diyerek tembihlediğini dile getiren Gamze A'nın ifadesinde şunlar yer aldı:



"Yakalandığım gün gözlerimiz kapalı halde bir araca binmiştik. 4 saat sonra bizi başka bir aracın gizli bölmesine soktular. Hiç hava alamıyordum. Bulunduğumuz bölgede su yoktu. Ronay'a, 'Ben artık dayanamıyorum, benim panik atağım var.' dedim. Daha sonra elim ve ayağımla sağa sola vurmaya başladım. Sesimizi duyanlar, 'Siz kimsiniz, kimlerdensiniz?' diye sordular, biz de 'Bizi kurtarın her şeyi anlatacağız.' dedik. Bize verilen notu parçalayarak yuttuk. Polisler bizi bulunduğumuz yerden çıkarttılar. Serbest kalırsam okuluma devam edip, eğitim hayatımı sürdürmek istiyorum. Benim terör örgütüyle ilişkim ve irtibatım olmamıştır. Kandırılarak kırsal alanına gittim. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istiyorum."



İddianamede, Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü görevlilerince gizli bölmede çıkarılan örgüt üyeleriyle birlikte yakalanan şüphelilerin kıyafetlerinden ve minibüsteki incelemede alınan örneklerde patlayıcı madde izinin tespit edildiği kaydedildi.



İddianamede, tutuklu sanık Naime Ç ve Ramazan S. ile tutuksuz sanıklar Gamze A, Yavuz Ç, Mustafa Ç, Esat Ç. ve Behzat E. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.