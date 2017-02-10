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400 BALİNA KIYIYA VURDU !

400 balina kıyıya vurdu !

Yeni Zelanda'da 400 balina kıyıya vurdu. Vatandaşlar yüzlerce balina için seferber oldu.

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Tarihinin en büyük üçüncü "kıyıya vurma" vakasını yaşayan Yeni Zelanda'da halk, kumsallara çıkan yüzlerce balinanın kurtarılması için seferber oldu.

Yeni Zelanda'nın güney adasındaki Golden Bay kumsalında kıyıya vuran 400 civarında kılavuz balinanın, sağ olan 250'sinin kurtarılması için sivil toplum kuruluşları ve halk seferber oldu. Yaban hayatını koruma departmanının açıklamalarında, olayın ülke tarihinde bilinen en büyük üçüncü kıyıya vurma vakası olduğu belirtildi.

Kurtarılanların bir kısmı, tekrar kıyıya vurdu

İlk olarak dün gece kıyıya vurmaya başladıkları tespit edilen balinaları kurtarmaya gelenler, 100'den fazla hayvanı yeniden yüzdürmek için bu sabah çalışmalara başladı. Balinaların 50'sinin sağlıklı olarak denize döndüğü fakat 80 civarında balinanın ise, kurtarılıp denize gönderilmelerine rağmen beş saat içinde yeniden kıyıya vurdu bildirildi. Bölgedeki yüzlerce vatandaş, hayvanların serin ve ıslak kalması için gün boyu çalıştı. Bölgede daha önce yaşanan benzer olaylardan da deneyimli olan halk, hayvanları hızla ve doğru şekilde denize yönlendirdi.

Havanın kararmasının ardından, tedirgin halde olan hayvanların karanlıkta tehlike yaratmaması için kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Kılavuz balinaların kıyıyı vurma nedeni tespit edilmeye çalışılıyor.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Kıyıya vuran balinaları kurtarma çalışmaları (TV kaydı)

DHA
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