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400 YILLIK VAAZ KİTABI ELE GEÇİRİLDİ

400 yıllık vaaz kitabı ele geçirildi

İstanbul'da 4 milyon dolara satılmaya çalışılan 400 yıllık vaaz kitabı ele geçirildi.

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İstanbul'da 4 milyon dolara satılmaya çalışılan 400 yıllık vaaz kitabı ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulduğu iddia edilen tarihi eser niteliğindeki bir kitabın satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında tarihi eser niteliğindeki kitabı satmaya çalışan şüpheliyi belirleyen polis ekipleri, alıcı kılığında irtibata geçti. Şüphelinin 4 milyon dolar istediği tarihi kitap için bir süre yapılan pazarlıkların ardından Küçükçekmece'de randevu ayarlandı. Tarihi eser niteliğindeki kitapla birlikte, buluşma yerine gelen şüpheli gözaltına alınırken, esere ise el konuldu.

4 yüz yıllık vaaz kitabı çıktı

Gözaltına alınan şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alınırken, tarihi eser niteliğindeki kitap ise incelemeye alındı. Yapılan ilk incelemelerde kitabın Süryanice yazılan ve yaklaşık 4 yüz yıllık vaaz kitabı olduğu ortaya çıktı. İncil'den kesitlerin bulunduğu kitaba 4 milyon dolar isteyen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kitabın ise detaylı incelenmesi için tarih müzesine gönderileceği öğrenildi.

İHA
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