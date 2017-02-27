45 gündür aranan genç kız bakın nereden çıktı !

Samsun'un Bafra İlçesi'nde 45 gündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki A.K., Şanlıurfa'da 45 yaşındaki F.B.'nin evinde bulundu.

Olay Samsun'un Bafra İlçesi'nde meydana geldi. Emirefendi Mahallesi Babür Sokakta oturan K. ailesinin kızları A., evinden okuluna gitmek için çıktı. Bir daha eve dönmeyen genç kızın ailesi Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yaklaşık 45 gündür aranan A.K., Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından 45 yaşındaki 2 eşli F.B.'nin evinde bulundu.

A.K. Şanlıurfa'daki bir yetiştirme yurduna yerleştirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.