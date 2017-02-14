48 askeri öğrenci hakkında karar verildi !

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 subay hakkında açılan davada, tutuklu 48 askeri öğrencinin tahliyesine karar verdi. Davada, 2 komutan dışında tutuklu kalmadı.
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