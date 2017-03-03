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4C'LİLERE KADRO GELİYOR

4C'lilere kadro geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, 4C'lilere ve taşeron işçilere kadro verilmesi için düğmeye bastı.

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Öz Orman İş Sendikası'nın düzenlediği "15 Temmuz Darbe Girişimi-Küresel Satranç" adlı Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, "Herkesi mutlu edecek çözümü üretme konusunda, arkadaşlarımıza gereken talimatları verdim" dedi.

KADRO GELİYOR

Geçici orman işçilerinin sorunlarını çözeceklerini belirten Yıldırım, "Türkiye'de mevsimlik işçi, geçici işçi, taşeron işçisi ve buna benzer kamuda var olan önemli de bir sorunumuz var. Herkesi mutlu edecek bir çözümü üretme konusunda, gerek taşeron işçilerimiz, gerek mevsimlik işçilerimiz, gerek 4/C'liler için arkadaşlarımıza gereken talimatları verdim, çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak. Biz hiçbir konuyu bugüne kadar çözümsüz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız" dedi.

Merkezde ve taşrada çalışan 44 bin orman işçisinin bulunduğunu anlatan Yıldırım, bu çalışanlar sayesinde orman varlığının geçen 15 yıl içerisinde bir buçuk milyon hektar arttığını belirtti. Başbakan, Türkiye'nin ağaç servetini 15 yılda yüzde 30 artırdıklarını, yaklaşık 4 milyar fidan diktiklerini söyledi.

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