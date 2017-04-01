5 ayda 104 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kış şartlarına rağmen kanlı terör örgütünün bu aylardan istifade ile toparlanmasına izin verilmediğini vurgulayarak, Yüksekova kırsalında devam eden Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu'nun 7'nci gününde toplam 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2017 yılı başından bugüne kadar ise Hakkari'de toplam 104 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen iç güvenlik harekatı kapsamında operasyonlara ara verilmeden azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtilerek, "Bölgede bu sene ağır geçen kış şartlarına rağmen kanlı terör örgütünün bu aylardan istifade ile toparlanmasına izin verilmemiş, vatanın her karış toprağında hainlere darbe üzerine darbe indirilmiştir. (Kurtların dahi çıkamadığı yerlerde biz varız.) Dünyanın hiçbir ordusunda bunun örneği görülmemiştir; zira onların Mehmetçikleri yoktur. Kuvvetini ve kudretini her zaman arkasında bildiği yüce Türk milletinden alan kahraman Mehmetçik, terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda tarihte pek çok kez örneğini sergilediği kahramanlık hikayelerine yeni destanlar eklemektedir" denildi.

"Şu ana kadar 26 terörist etkisiz hale getirildi"

Açıklamada Hakkari'nin Yüksekova kırsalınra 3400 metre rakımlı karla kaplı İkiyaka Dağları'nda 25 Mart 2017'de iki komando taburu ve bir hudut Özel Harekat taburunun katılımıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca sürdürülen Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu'nun 7'nci gününde operasyonların devam etmekte olduğu bildirildi. Operasyonda şu ana kadar 26 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir Doçka silahının mühimmatı ile beraber ele geçirildiği, 2 adet Doçka silahının imha edildiği ve terör örgütüne ait muhtelif malzeme ve silahların ele geçirildiği belirtildi. Operasyonlara genişletilerek devam edilmekte olduğunun altı çizildi.

Mehmetçik'ten mesaj: "Vatan emin ellerde rahat olun; gece yatağa girdiğinizde huzurla uyuyun"

Açıklamada kahraman Türk askerinin zorlu şartlardaki mücadelesine değinilerek, "Karın, tipinin, eksi 40 dereceye varan soğuğun, fırtınaların ve şimşeklerin durduramadığı; gece-gündüz, yaz-kış demeden vatan toprağını bekleyen kahraman Türk askeri, yüzlerindeki kar yanıklarına rağmen onlar sanki bir düğündeymişçesine mutlular, gülüyor. İşte Türk askeri, Mehmetçikler tam da burada yüceleşiyor ve diyorlar ki; "Anacığım, babacığım, bağrından kopup geldiğimiz büyük Türk milleti, biz buradayız. Vatan emin ellerde rahat olun; gece yatağa girdiğinizde huzurla uyuyun. Siz huzur içindeyseniz bilin ki biz daha da mutlu oluyoruz. Kar, kış, soğuk, yara, bere bunlar bizi yıldırmaz'" ifadelerine yer verildi.

"2017 yılı başından bugüne kadar Hakkari'de 104 terörist etkisiz hale getirildi"

2017 yılı başından bugüne kadar Hakkari'nin Irak kuzeyi tarafında 55, Şemdinli'de 12, Çukurca'da 7, Yüksekova'da 30 olmak üzere tesirsiz hale getirilen terörist sayısının toplam 104 olduğu bildirildi.