  • Hırsıza vatandaştan meydan dayağı
  • Memura karne geliyor ! Düşük not alan yandı
  • Oscar Ödülleri Töreni'nde tarihi skandal
  • Tehlikeli gelişme ! ÖSO ile Esad rejimi çatıştı
  • Yunan Bakan'dan Kardak için küstah sözler

5 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLDU

5 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son günlerde yaşanan şiddetli çatışmalarda, 5 askerin şehit olduğunu duyurdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında 3 gündür yaşanan şiddetli çatışmalarda, 5 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının savaş meydanından cesetlerin çıkarılması konusunda uluslararası aracıların katılımıyla varılan anlaşmanın şartlarını ihlal ettiği belirtildi. AGİT ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (BQXK) temsilcilerinin aracılığı ile 26 Şubat saat 12.00'da karşılıklı ateşkesle hayatını kaybeden askerler Abdullayev Aqşin, Nezerov Şahlar, Haşımlı Tural, Gedimov Zülfü ve Ceferov Zakir'in cenazelerinin bölgeden alınmasının planlandığı ancak Ermenistan tarafının ihlalde bulunarak, cenazelerin alınmasına engel olmak amacıyla kabul edilemez yeni taleplerde bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, cephenin diğer bölgelerinde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla çatışmayı sürdürdüğünü duyurdu.

647
-
Gelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyorGelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyor
Süper mini eteğiyle zorlandıSüper mini eteğiyle zorlandı
Sedar Ortaç ilaçlara servet ödüyorSedar Ortaç ilaçlara servet ödüyor
Bakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklamaBakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklama
Mide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlarMide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlar
Suriye ordusu El Bab'da operasyon düzenlediSuriye ordusu El Bab'da operasyon düzenledi
Beren Saat'in olay olan elbisesini yapan isim konuştuBeren Saat'in olay olan elbisesini yapan isim konuştu
Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...
Engelli çocuk ve babasını zorla otobüsten attıEngelli çocuk ve babasını zorla otobüsten attı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS