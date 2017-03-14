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5 DARBECİ ASKERİN DAHA YUNANİSTAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

5 darbeci askerin daha Yunanistan'a kaçtığı iddia edildi

Yunanistan'daTo Vima Gazetesi, 5 darbeci askerin daha Yunanistan'a sığındğı iddia edildi.

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Yunanistan'ın To Vima Gazetesi, Yunanistan'a 5 darbeci askerin geldiğini duyurdu.

To Vima Gazetesi geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gelen 2 Türk darbeci komandonun yanı sıra 3 darbeci askerin daha olduğunu yayınladı. Yunan medyasının bildirdiği 15 Şubat tarihinde gelen Halit Çetin ve Fatih Arık'ın yanı sıra, Yunan avukat Stavroula Tomara'ya göre, bu askerlerle birlikte Ahmet Hanoğlu, Yücel Ozcan, Mustafa Özel da geldi. Gazete, Orestiada bölgesinden otobüs ile Selanik'e giden askerlerin Yunan polisi tarafından tutuklanmış olabileceğinden bahsediliyor.

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Yunan makamları henüz resmi açıklamada bulunmazken, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar haberi doğrulamadılar. Aynı kaynaklar bazı çevrelerin Yunanistan'ı Türkiye'nin iç meselelerine karıştırmaya çalıştıklarını belirtmekte ve Yunanistan'ın darbelere ve darbecilere karşı tutumlarını yinelemektedir. Haberde darbeci askerlerin Türkiye'ye gizlice iade edilmiş olabileceğinden de bahsediliyor.

İHA
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