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5 DARBECİYE SIĞINMA İZNİ VERDİLER

5 darbeciye sığınma izni verdiler

Norveç, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında sığınma talep eden 4 Türk subayı ile bir askeri ataşenin başvurusunu kabul etti.

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Sığınma başvurusunda bulunan dört subay ile bir askeri ateşinin avukatı Kjell M. Brygfjeld Norveç'e sığınma başvurusu yapan dört subay ile askeri ataşenin sığınma başvurularının kabul edildiğini doğruladı.

Sığınmacı subayların başvurularının Türkiye ile NATO müttefiki olan Norveç'te kabul edilmesini dikkat çekici olarak değerlendiren siyasi yorumcular diğer Avrupa ülkelerinin de Norveç örneğini izlemesi durumunda, son günlerde Türkiye ile gergin olan ilişkilerin daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye tarafından geri dönmeleri istenen Norveç'te NATO'da görevli dört Türk subayı ile askeri ateşe daha önce VG gazetesine yaptıkları açıklamada, darbe girişimi ile ilgilerinin olmadığını söylemiş, görevlerinden el çektirildiklerini, geri dönmeleri durumunda tutuklanmaktan korktuklarını belirtmişlerdi.

Aile üyelerinin de sığınma başvuruları kabul edilen NATO subayları ile ataşenin Norveç'te adresi gizli tutulan bir yerde yaşamlarını sürdürdükleri belirtiliyor.

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