5 ilde büyük operasyon başladı

Kaynak Holding'e yönelik yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı belirlenen 12 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 4'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 6'sının yurtdışında olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.