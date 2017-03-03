5 ilde büyük operasyon başladı

Kaynak Holding'e yönelik yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı belirlenen 12 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 4'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 6'sının yurtdışında olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
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