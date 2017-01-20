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5 İLDE BYLOCK OPERASYONU: 36 POLİSE GÖZALTI

5 ilde Bylock operasyonu: 36 polise gözaltı

Adana merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyonda 3'ü emniyet müdürü 36 polis gözaltına alındı.

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Adana merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda "Bylock" kullandığı öne sürülen 3'ü emniyet müdürü 36 polis gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "Bylock" kullandığı iddia edilen polislere yönelik Adana merkezli Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de 36 adrese baskın düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3'ü emniyet müdürü 13'ü komiser 36 polis gözaltına alındı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise aynı gün içinde Adana'ya getirileceği bildirildi.

DHA
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