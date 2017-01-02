5 ilde okullar tatil edildi

Aksaray



Aksaray'da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini belirtti.



Niğde



Niğde'de, etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte aşırı buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, aşırı buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2017 Pazartesi günü okulların Niğde genelinde 1 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.



Kocaeli



Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.



Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde mahalle yollarındaki buzlanmadan dolayı ilçede 2 Ocak Pazartesi okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi.



Mersin ve Adana



Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Adana'nın Aladağ ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Mersin ve Adana'nın yüksek kesiminde bulunan ilçelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, kar yağışına bağlı olarak ilçede bulunan 18 ilkokul, 14 ortaokul ve 5 lisede eğitim gören öğrenciler için tatil kararı aldıklarını söyledi.



Burgut, taşımalı eğitime de bir ara verildiğini duyurdu.



Adana'nın Aladağ ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle çeşitli olumsuzluklar yaşanıyor.



Çoğu köye ulaşımın sağlamadığı ilçede, taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi.