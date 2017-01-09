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5 İLDE OPERASYON: 8 ASKERİ PERSONEL GÖZALTINA ALINDI

5 ilde operasyon: 8 askeri personel gözaltına alındı

Adıyaman 5 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 8 askeri personel gözaltına alındı.

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan askeri personellere operasyon düzenledi. Adıyaman'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun ve Manisa'da düzenlenen operasyonda 8 askeri personel gözaltına alınarak sorgulanmaya başladı.

DHA
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