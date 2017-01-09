5 ilde operasyon: 8 askeri personel gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan askeri personellere operasyon düzenledi. Adıyaman'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun ve Manisa'da düzenlenen operasyonda 8 askeri personel gözaltına alınarak sorgulanmaya başladı.
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