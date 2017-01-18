5 KAYMAKAM FETÖ'DEN GÖZALTINDA

5 kaymakam FETÖ'den gözaltında

FETÖ soruşturmasında 5 kaymakam için gözaltı kararı verildi.

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY’nin mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada 5 kaymakam hakkında gözaltı kararı çıkartılırken, kaymakamlar imamı M.G. ve eşi olan kadın kaymakamlar imamı N.G. gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile irtibatı tespit edilen Kaymakamlar A.Y., A.Z.F., H.B., H.E. ve U.Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Kaymakamların imamı M.G. ile eşi aynı zamanda kadın kaymakamlarının ve kaymakam eşlerinin imamı N.G. isimli şahıslar hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalama ve gözaltı işlemi yapıldı. 

İHA
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