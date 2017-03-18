5 milyon kişinin borcuna af geliyor !

Genel Sağlık Sigortası için (GSS) gelir testine girmeyip tavan tutardan borcu birikenlere af geliyor. Son çıkan Torba Yasa’ya göre; 1 Nisan’dan itibaren 1 yıl içinde kaymakamlıklara gidip gelir testi için başvuru yaptıranlara yeni prim belirlenecek. Test sonucunda hanedeki kişi başına aylık gelir 592.5 liranın altındaysa bu kişilerin primini devlet ödeyecek. Bu kişi sağlıktan bedava yararlanacak.

5 MİLYON KİŞİ VAR

Evdeki kişi başına gelir 592.50 liranın üzerinde olursa ödenecek prim yeni sistemde 53.33 lira olacak. Bu tutar sabit. Daha önce gelire göre 426 liraya kadar çıkıyordu. Yasa çıkmadan önce prim borcu bildirilen vatandaşın borcu ise 53 liralık prime göre yeniden hesaplanacak ve 12 taksitte ödeme imkanı sağlanacak. Ceza ve faiz silinecek. Bu kapsamda 5 milyon kişinin yaklaşık 8 milyar liralık GSS prim borcu silinmiş olacak.

YÜZDE 73'Ü DÜŞÜRÜLECEK



Örneğin, 1 Ocak 2012 tarihinden bugüne kadar GSS yükümlüsü olan, herhangi bir işte çalışmayan ve gelir testine girmemiş vatandaşa 1 Ocak 2012- 31 Mart 2017 tarihleri arasındaki 63 ay için 17 bin 489 lira borç çıkarılmış bulunuyor. Yeni düzenlemeyle gelir testine giren bu kişinin aylık geliri 592.50 liranın üzerinde çıkarsa prim borcu 3 bin 989 liraya indirilecek. Bir başka ifadeyle borçlarda yüzde 70’in üzerinde indirim yapılacak.

BORÇ NASIL HESAPLANACAK?

Hane içindeki kişi başına gelir 592.50-1777.50 lira arasında çıkarsa, bu durumda geçmişe doğru aylık prim borcu 2017 ve 2016 yıllarında aylık 53.33 lira, 2015’in ilk yarısında 48.06, ikinci yarısında 50.94 lira; 2014’ün ilk yarısında 42.84, ikinci yarısında 45.36 lira; 2013’ün ilk yarısında 33.56, ikinci yarısında 35.10 lira; 2012’nin de ilk yarısında 30.42 lira, ikinci yarısında 32.22 lira üzerinden güncellenecek.