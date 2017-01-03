5 Ocak'ta bu ilde yaşayanlar dikkat !

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre 5 Ocak Perşembe günü Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı kesimlerine enerji verilemeyecek

Ankara İli Akyurt İlçesine 11:00 - 12:00 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Ahmet Adil Mahallesi Yeşiltepe Mahallesi Elti - Çubuk - Yasemin - Billur - Çankırı - Yonca - Yeşil - Yayla - Yalı - Uluçay - Barış - Bahar - Beyazıt Mahallesi Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Akyurt İlçesine 12:00 - 13:00 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Yıldırım Mahallesi Timurhan Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Bala İlçesine 10:00 - 16:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Davdanlı Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Çankaya İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2763 - 2742 - Beytepe Mahallesi 1651 - 1644 - 1643 - Dost Kent K.Y Koop. Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Çankaya İlçesine 22:00 - 06:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Anıttepe Mahallesi Anıt - Bitiştiren - Gençlik - Gülseren - Işık - Kültür - Nigar - Tuncer - Turgut Reis - Çatal - Gazi Mustafa Kemal - Kubilay - Onur - Ömer Seyfettin -Sokak/Sokaklarına Bahçelievler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak - Şevket Süreyya Aydemir



Emek Mahallesi Bişkek Kırım - 24 - Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu - 21 - 28 - 19 - Veli Necdet Arığ - Eti Mahallesi Necatibey Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Çankaya İlçesine 22:00 - 06:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bucak Anafartalar Mahallesi Bucak Anafartalar - Atatürk - Sanayi - Ulus İş Hanı - Hipodrum - İstanbul - Kantarcılar - Kargalı - Bucak Kosova - Leylekli - Çatalca - Demiray - Denizciler - Dibek - Kazım Karabekir - A.AdnanSaygun - Eskicioğlu - Tenekeciler - Çalıkuşu - Öksüzce - Pala - Talatpaşa - Tavus Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.

Ankara İli Çankaya İlçesine 22:00 - 06:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bucak Anafartalar Mahallesi Bucak Sanayi - Bucak İstanbul - Bucak Kediseven - Bucak Cumhuriyet - Anıttepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal - Sokak/Sokaklarına Atatürk - Bayındır 1 - Sakarya - Ziya Gökalp - Emek Mahallesi Mevlana - Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal - Toros - Strazburg - Kızılay Mahallesi Atatürk - Fevzi Çakmak 2 - Gazi Mustafa Kemal - Kumrular Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Çankaya İlçesine 22:00 - 06:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bucak Anafartalar Mahallesi Anafartalar -Bucak Denizciler - Dibek - Eskicioğlu -Acı Çeşme - Birlik - Pala - Zümrüt - Esen - Bucak Geyve - Kargı - Bucak Taşçılar - Bucak Yapıncak - Bucak İnan - Bucak Kumrucuk - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.

Ankara İli Çubuk İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Atatürk Mahallesi Ezher 4 - Ata 4 - Yılmaz 1 - Evliya Çelebi 2 - Ezher 3 - Ağılcık Mahallesi Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Etimesgut İlçesine 08:30 - 09:30 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Şeyh Şamil Mahallesi 180 - 176 - 181 - Sakarya Zaferi - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Etimesgut İlçesine 13:30 - 15:30 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Şeyh Şamil Mahallesi 168 - 172 - 179 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Etimesgut İlçesine 15:45 - 17:30 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Şeyh Şamil Mahallesi 161 - 173 - 160 - Sakarya Zaferi - 162 - 159 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Etimesgut İlçesine 09:30 - 10:45 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Şeyh Şamil Mahallesi 161 - 173 - 160 - Sakarya Zaferi - 162 - 159 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Kalecik İlçesine 08:30 - 10:30 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi Ekiviran - Sokak/Sokaklarına Halit Cevriaslangil Mahallesi 1 - Halil Ağa Tabakhane Mahallesi Çanşa Kale Mahallesi Şehit Ali Ekşioğlu - Davut Dede Türbe - Çansa - Cuma Saray Mahallesi Şehit Ali Ekşioğlu -Sokak/Sokaklarına Ahi Kemal Şenyurt Mahallesi Bağcılar - Seyit Ahmet Eşmedereli - Davut Dede Türbe - Bekir Karabudak - İstasyon - Saatçi Hafız Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.

Ankara İli Keçiören İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle 19 Mayıs Mahallesi Çamlık - Sokak/Sokaklarına Ufuktepe Mahallesi 1226 - 1223 - 1225 - 1228 - Ufuktepe - Gümüş - 1224 - 1229 - Şehit Süleyman Efe - İsmail Gülgeç - Saklambaç - Molla - Güze - Gökçe - Ergül - Bilirler - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.

Ankara İli Mamak İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Saimekadın Mahallesi Mehtap Mahallesi 136 -Sokak/Sokaklarına Hürel Mahallesi 4 - 3 - 9 - 10 - 2 - 1 - Şehit İdris Yılmaz - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.

Ankara İli Pursaklar İlçesine 14:30 - 15:30 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi 78 - Kıbrıs - Sütçü İmam - Menekşe - Bosna Hersek - Sirkeli Yeşilova Mahallesi Yunus Emre - Menekşe Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Sincan İlçesine 11:00 - 12:30 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Ahi Evran Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Sincan İlçesine 13:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Fevzi Çakmak Mahallesi 25 - Melih Gökçek -Cumhuriyet. - 16 - 14 - Oğuzhan - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Sincan İlçesine 13:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Fevzi Çakmak Mahallesi 25 - Melih Gökçek -Cumhuriyet. - Oğuzhan - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Sincan İlçesine 13:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Fevzi Çakmak Mahallesi Gençosman - Oğuzhan- Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Sincan İlçesine 09:00 - 12:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 458 - 459 - 319 - 34 - Işık - 460 - 349 - İnönü - Kayı - 320 - 321 - İlim - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.

Ankara İli Yenimahalle İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Çayyolu Mahallesi Dorukkent Sitesi - 2693 (Beysupark Sitesi) - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Yenimahalle İlçesine 10:45 - 17:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Pamuklar Mahallesi Kızılcahamam - Sivas - Bağcılar - Nizam - Karaçam - Ercan - Alıçdağ - 652/1 - 666 Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Yenimahalle İlçesine 10:00 - 18:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yakacık Mahallesi 3879 - 3711 - 3703/2 - 1487 - 3576 - 3573 - 3572 - 3577 - 3710 - 3706 - 3707 - 3709 - 3703 - 3705 - 3708 - 3567 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



ÇANKIRI



Çankırı İli Yapraklı İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle İkizören Bucak Yaka Köyü Yakadere Köyü Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



KIRIKKALE



Kırıkkale İli Merkez İlçesine 09:00 - 16:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Hüseyin Kahya Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



ZONGULDAK



Zonguldak İli Alaplı İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ahiler Köyü Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 08:45 - 12:30 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Perşembe Bucak Muharremşah Köyü Kuyumcuoğlu Mahallesi Yörübaş Mahallesi Mangırlar Mahallesi Merkez Mahallesi Severler Mahallesi Kerimler Sancıoğlu Mahallesi Boyacıoğlu Mahallesi Andıoğlu Mahallesi- Çay Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 13:30 - 17:30 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Perşembe Bucak Muharremşah Köyü Kuyumcuoğlu Mahallesi Yörübaş Mahallesi Mangırlar Mahallesi Merkez Mahallesi Severler Mahallesi Kerimler Sancıoğlu Mahallesi Boyacıoğlu Mahallesi Andıoğlu Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yeni Mahallesi Girgin - Güllü - Çavdar- Serhat - Günebakan - Kiraz - Bahar - Gonca - Mühürlü - Hanımeli - Tetik - Mimar Sinan - Yaren - Uzaldı - Kahyaoğlu - Erenler - Cihan - Atatürk - Güneş Müftüoğlu - Metin - Pehlivanlar Mahallesi Oran - Tekin - Nazlı - Billur - Deniz - Pehlivanoğlu - Çakıl - Ece - Kumru - Yaman - Poyraz - Mısra - Hisar - Muzaffer Çelik - Fikirtepe - Bilgin - Yakıcı - Koçcuk Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Perşembe Bucak Yazıköy Köyü Perşembe Bucak Nebioğlu Yeşilyurt Mahallesi Yeşil - Güneş - Sipahioğlu - Güven Madenler Pazarlıoğlu Mahallesi Akkaşoğlu Mahallesi Merkez Mahallesi Hacı Osmanlar Kekeş Mahallesi Akçalar Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Zonguldak İli Devrek İlçesine 13:40 - 17:40 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Çaydeğirmeni Köyü Kemerler Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Zonguldak İli Devrek İlçesine 08:40 - 12:40 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Çaydeğirmeni Köyü Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Zonguldak İli Devrek İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Bucak Örmeci Köyü Bayraktar Mahallesi Emiroğlu Mahallesi Uzuneller Mahallesi Simitcioğlu Mahallesi Yaboğlu Mahallesi Salmanlar Mahallesi Erenler Mahallesi Tavukçuoğlu Mahallesi Çay Mahallesi Çukur Kaypaklar Mahallesi Çukur - Bucak Çubuk Mahallesi Yeni Mahallesi Gökçebey - Cambazlar Mahallesi İshakoğlu- Çakıroğlu Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Zonguldak İli Ereğli İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Sücüllü Köyü Esentepe Mahallesi Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Zonguldak İli Merkez İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yeşil Mahallesi Tepebaşı Mahallesi 88 Evler - Topbaşı - Kazan Yeri - Kapuz - 46 Evler - Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Zonguldak İli Merkez İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle İncivez Mahallesi Üniversite Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.

Belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir.