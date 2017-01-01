5 ülkeden vatandaşlarına Türkiye uyarısı

İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen ve 35 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısısonrası bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, "İstanbul Ortaköy’deki gecekulübünde ateş açıldığı yönünde haberler alınmaktadır. Çok sayıda kişinin öldüğü duyumu alınmıştır" satırlarına yer verdikten sonra vatandaşlarını saldırının olduğu bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.



Açıklamada Amerika’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun “aşırıcı grupların Amerikan vatandaşları ya da yabancıların yaşadığı ya da sıkça uğradığı yerlerde şiddetli saldırılarını sürdürdüğü” uyarısına da yer verilirken, Amerikan vatandaşlarına özellikle Batılılar’ın, turistlerin ve yabancıların ziyaret ettiği kalabalık yer ve mekanlardan uzak durmaları tavsiye edildi. Bu mekanların yalnızca restoranlarla sınırlı olmadığı, ticaret merkezleri, ibadet yerleri ve ulaştırma noktaları da olduğu kaydediliyor.

AVUSTRALYA DA UYARDI

ABD'den sonra Avustralya da vatandaşlarını özellikle İstanbul ve Ankara'ya yapacakları ziyaretler konusunda uyardı.

Avustralya hükümeti, Türkiye'de olan ya da Türkiye'ye gitmeyi planlayan Avustralyalılara yönelik uyarıda bulundu.

Sky News Avustralya'daki haberde, Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki yetkililerin de Türk yetkililerle irtibat halinde olduğu ve saldırıda ölen ya da yaralanan Avustralya vatandaşı olup olmadığının öğrenilmeye çalışıldığı belirtildi.

İNGİLTERE DE UYARI YAYIMLADI

İngiltere hükümeti de Ortaköy'deki terör saldırısının ardından vatandaşlarını uyardı.

İngiltere hükümetinin internet sitesinde, yurt dışı seyahat uyarılarının yer aldığı sayfadaki mesajda, "İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde meydana gelen ciddi olayın ardından, yerel yetkililerin talimatlarına uymalı ve dikkatli olmalısınız. Daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için yerel yetkililerle irtibat halindeyiz" denildi.

İSVEÇ'TEN UYARI

İstanbul’daki terör saldırısının ardından İsveç Dışişleri Bakanlığı İstanbul’daki vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uyarıda vatandaşların dışarıya çıkmamaları, gelişmeleri izlemeleri istendi.



Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Sara Modin İstanbul’daki İsveç vatandaşlarının İsveç’teki yakınları ile temas halinde olmalarını isteyerek bakanlık sitesinde saldırı ile ilgili gelişmelerin anında güncellendiğini söyledi.



İsveç’in Türkiye seyahat uyarısı yapmadığını belirten İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ‘‘Seyahat uyarısı tek bir olaya bağlı değildir. İstanbul son zamanlarda birçok trajediye sahne oldu. Ancak uyarı genel bir güvenlik değerlendirmesi sonucu ve sıklıkla da Avrupa ile işbirliği içinde yapılır’’ dedi.

ALMANYA'DAN UYARI

DHA’nın haberine göre, Almanya da İstanbul’da yaşanan gece kulübü saldırısı sonrasında vatandaşlarına uyarıda bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından güncellenen uyarıda, İstanbul’daki Alman vatandaşlarına otellerinde kalmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, “01.01.2017 tarihinde gece yarısından kısa bir süre sonra, İstanbul'da gece kulübü Reina’ya bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. İstanbul’da seyahat etmekte olanlara otel / konaklama yerlerinde kalmaları, gelişmeleri medyadan takip etmeleri ve güvenlik talimatlarındaki gelişmeleri izlemeleri tavsiye edilir” denildi.

Seyahat uyarısında, Türkiye'de özellikle 2015 yılının ortalarından bu yana terör saldırılarının olduğu hatırlatılırken, terörist grupların özellikle büyük şehirlerde saldırılara devam edebileceğine dikkat çekildi. Saldırıların özellikle yabancıları hedef alabileceği vurgulanan uyarıda, vatandaşlarına kalabalık yerlerden ve yabancıların ağırlıklı olarak bulunduğu mekanlardan mümkün olduğunca kaçınılması tavsiye edildi. Kamuya açık eğlenceler, yılbaşı ve yeni yıl partilerinin de sorumluluk çerçevesinde araştırılması uyarısı yapıldı.