5 YAŞINDAKİ ÇOCUK AV TÜFEĞİYLE BABASINI ÖLDÜRDÜ

5 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle babasını öldürdü

Adana’da 5 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oyun oynadığı sırada 36 yaşındaki babası Ahmet Esen’i vurarak ölümüne neden oldu.

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A.E, 5 yaşındaki oğluyla evlerinin balkonunda oyuncak silahla oyun oynuyordu. İddiaya göre, oyun oynadıktan sonra içeriye giren çocuk daha sonra tekrar balkona babasına ait av tüfeğini alarak yeniden geldi. Tüfeğin içinde fişek unutulması sonucu, çocuğun tetiğe basmasıyla tüfek ateş aldı. Bu sırada oğlunun yakınında bulunan baba A.E tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu olduğu yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybeden E’nin öldüğü belirlendi. A.E'nin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Polisin olayla alakalı olarak incelemesi sürüyor. 

İHA
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