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5 YAŞINDAKİ EKİN İLE İLGİLİ ACI GERÇEK

5 yaşındaki Ekin ile ilgili acı gerçek

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir aracın taranması olayında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ekin Öz'ün, ailenin 7 yıldır özlemle bekledikleri bebek olduğu ortaya çıktı.

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Olay, Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Cambazlı Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.K. amcasının oğlu M.A.K.'yı oturduğu evin avlusunda bacağından vurdu. M.A.K., yakınları tarafından hastaneye kaldırılmak üzere bir araca bindirildi.

Hıncını alamayan R.K. ise M.A.K'yı hastaneye götüren araca da ateş açtı. Açılan ateş sonucu bırakacak yerleri olmadığı için anneannesi ve dedesi tarafından araca alınan M.A.K'nın yeğeni 5 yaşındaki Ekin Öz de R.K.'nın açtığı ateş sonucu kurşunların hedefi oldu. Aynı araç içerisinde Turgutlu Devlet Hastanesine getirilen yaralılar tedavi altına alınırken 5 yaşındaki Ekin Öz'ün kalbi durdu. Doktorlar tarafından hayata döndürülen küçük kız Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ekin Öz'ün minik bedeni daha fazla dayanamayarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi R.K. ve babası Y.K. ise Ahmetli Jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, aile arasında yıllar öncesine dayanan bir husumetin olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

7 yıldır özlem duyulan bebek olduğu ortaya çıktı

Öte yandan, hayatını kaybeden Ekin Öz'ün, 7 yıldır çocukları olmayan Orhan ve Ayşe Öz çiftinin özlemle bekledikleri bebek olduğu ortaya çıkı.  

İHA
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