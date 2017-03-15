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5 YILLIK İLİŞKİYİ ŞİDDET BİTİRDİ !

5 yıllık ilişkiyi şiddet bitirdi !

Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun'un 5 yıllık ilişkisini şiddet bitirdiği iddia edildi.

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Mucize' filmiyle ünlenen Seda Tosun'un 5 yıllık sevgilisinden gördüğü şiddet nedeniyle ayrıldığı iddia edildi.

Son olarak final yapan 'Kerkentele' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Seda Tosun'un oyuncu sevgilisinden şiddet gördüğü iddia edildi.
 
Şirin Sever Posta'daki köşesinde bu konuyu yazdı.
 
İşte o yazı: 
 
Hani şu Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Mucize’ filminde oynaması için 3 bin kişi arasından seçtiği…
 
Ardından ‘Kertenkele’ dizisinde oynayan 1990 doğumlu genç yıldız Seda Tosun, 5 yıllık oyuncu sevgilisi Cenk Kangöz’den ayrılmış ve yeni bir ilişkiye başlamış.
 
Yeni ilişkisi hayırlı uğurlu olsun ama eski sevgilisinden neden ayrıldığını da benden duyun…
 
Kuşlarımın bana söylediğine göre; iki sevgili, iki ay kadar önce Seda Tosun’un evinde arkadaşlarıyla otururken, aralarında büyük bir kıskançlık kavgası başlıyor…
 
Seda Tosun’un başlattığı kavga iyice büyüyor, genç kız camları kırıyor, içki şişelerini fırlatıyor.
Cenk Kangöz de kendine hakim olamıyor ve sevgilisini dövüyor.
 
Bu arada kırılan camlar Seda Tosun’un ayağını kesiyor... Tosun hastanede, ayağı sarılı fotoğraflarını Instagram hesabına koyup, soranlara da ‘ufak bir kaza geçirdiğini’ söylüyor.
 
Bu olayın ardından 41 yaşındaki oyuncu Cenk Kangöz ve Seda Tosun hiç görüşmüyor. Beş yıllık ilişki de böylece bitiyor.
 
26 yaşındaki Seda Tosun iki haftadır galerici Gökhan Seven’le bir ilişki yaşıyor. Anlayacağınız uzun soluklu bir ilişki daha şiddet yüzünden bitti.

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