''50 kişi bir tuvalete saklandık''

Reina'daki saldırının tanıklarından Metin G., dehşet dolu anları anlattı: "3 arkadaş rezervasyonumuz vardı. Önce güvenlikleri geçtik, sonra ikinci kapıda x-ray'de bekleyen arkadaşa ücret ödeyecekken bir anda silah sesleri duyduk. Tuvalete yakın olan kapıya doğru koştuk. Saldırgan birinci kapıyı geçip merdivenlerden inip ikinci kapıya geldi.

'İKİ SİLAH TAŞIYORDU'

İlk olarak sağ taraftaki cam kapıya ateş etti. Kapıdaki güvenlikler dahil herkes mekan içine kaçmaya başladı. Bize doğru dönünce teröristle göz göze geldik. Üstümüze ateş açmaya başlayacakken kısmetimize kapı açık olduğu için oradan daldık. Terörist ana kapıdan girerken elinde iki uzun namlulu silahla ateş etmeye devam etti. Barda düşen insanları gördüm. Barı tarayan saldırganı görünce bir daha geri dönerek tuvalete girdik. Bay ve bayan tuvaletine yaklaşık 50'şer kişi girdik. Tuvalet ağzına kadar dolunca hemen kapıyı kilitledim. Yaklaşık bir saat orada kaldım. Silah sesleri duymaya devam ettik. Ağlamaları, bağırışmaları tahmin bile edemezsiniz. Daha sonra ışıklar kapandı. 'Teslim ol' çağrılarını bir kaç el daha silah sesi izledi. Sonra da Çevik Kuvvet bizi tuvaletten aldı. Yerde bir sürü gencecik ceset gördüm. Yaralılar ise şok geçirmiş, konuşamıyordu. Terörist genç biriydi, yüzünün yarısı atkıyla kapalıydı. 1.75 boylarında lacivert parke, jean pantolon, siyah bot giymişti. Bere, sırt çantası, iki de uzun namlulu silah taşıyordu. Biri pompalıydı galiba. Uzun süre bu şoku atlatamayacağım."

'Eşim üzerime kapandı'



Sinem Uyanık: Silah sesinden sonra birden bire insanlar koşuşturmaya başladılar. Eşim Lütfü Uyanık (36) beni korumak için üzerime atladı. Etrafı bir anda duman kapladı. Eşim vurulmuştu, kanlar içindeydi. Koşan ve kaçan herkese ateş ediyorlardı. Etrafta yaralılar vardı. Çok korkunçtu. İçerisi barut kokuyordu. Sonra Özel Harekât polisi içeriye girdi ve bizi çıkardı. Eşim hayati tehlikeyi atlattı.

Bir gece kulübü çalışanı: Mekanda garsonum. En az 500-600 kişi vardı. Birden panik olduk, aşağı indik saklandık. İki kişilermiş ama ben birini gördüm. İçeride çok yaralı vardı.

Bir yaralı: Herkesi taradı. Sağ olanların başına sıktı.

Bir kadın tanık: Saate en son baktığımda 01.30 sıralarıydı. Annemi aradım. 'Bizi vurdular, eşim öldü' dedim. Hiç konuşmuyordu. Sonra Özel Harekât polisleri içeri girdi. Allahıma sığındım. İnsanlar üstümüze basarak geçtiler. O barut kokusunu hâlâ alıyorum.